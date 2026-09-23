Prima pagină » Știri politice » Reacția amuzantă a premierului Netanyahu după ce președintele Braziliei și Erdogan au criticat Israelul pentru războiul din Fâșia Gaza la Adunarea ONU

Reacția amuzantă a premierului Netanyahu după ce președintele Braziliei și Erdogan au criticat Israelul pentru războiul din Fâșia Gaza la Adunarea ONU

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite (22-28 septembrie 2026), liderii lumii s-au reunit pentru a dezbate despre pace, dezvoltare și drepturile omului.

Majoritatea au abordat subiectele despre războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Unii lideri au criticat Israelul pentru războiul din Fâșia Gaza, dar și ONU pentru lipsa de acțiune. Benjamin Netanyahu a reacționat printr-o postare amuzantă generată cu AI în care apar papagali. Papagalii de diferite culori, unii purtând Ghutra (eșarfă arăbească purtată pe cap de bărbații din Orientul Mijlociu) aflați în sala Adunării Națiunilor Unite, strigă „Blame, Israel” (Israelul este de vină). Clipul se încheie cu mesajul „Minciunile nu se transformă în adevăruri dacă sunt repetate” și apare un îndemn „dați click pentru a vedea miniciunile ONU expuse”.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, a spus că pe durata mandatului secretarului Antonio Guterres, ONU a eșuat în una dintre cele mai importante misiuni ale sale de a scăpa omenirea de flagelul războiului.

„Anul 2025 a înregistrat cel mai mare număr de conflicte armate de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Trilioane de dolari finanțează o nouă cursă a înarmării. Tensiunile riscă să transforme conflictele regionale într-un conflict de proporții globale.”, a spus președintele brazilian.

Lula da Silva a criticat guvernul condus de Benjamin Netanyahu pentru „crimele de război” din Fâșia Gaza. El a făcut referire la Acordurile de la Oslo din 1993.

„Yasser Arafat și Ițhak Rabin au fost oameni de stat. Au provocat trecutul pentru a-și imagina un viitor al păcii. Dar am fost învinși de ură. Generații de palestinieni vor purta durerea și trauma lăsate de genocidul femeilor și copiilor comis de guvernul Netanyahu în Gaza. Civilii israelieni au plătit prețul radicalismului și intoleranței față de actele teroriste ale Hamas, persecutarea Curții Penale Internaționale și membrii acesteia încurajează nepedepsirea acestor crime. Reporterul special al ONU, Francesca Albanese, nu trebuie redus la tăcere pentru că a spus adevărul. Așezările ilegale din Cisiordania fac ca soluția celor două state să fie din ce în ce mai neviabilă, ca israelienii și palestinienii să trăiască în siguranță. Amenințarea cu dispariția civilizațiilor nu va aduce stabilitate în Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz a devenit un câmp de luptă, când ar trebui să rămână o trecere vitală pentru comerțul mondial”. , a declarat președintele brazilian.

Și președintele Turciei, Recep Erdogan, a criticat Israelul și a constatat că omenirea traversează „cea mai sângeroasă perioadă” din ultimii 30 ani.

„Ultimele 12 luni vor rămâne în istorie ca cea mai sângeroasă perioadă din ultimii 30 de ani, perioadă marcată de 60 de conflicte și războaie din Gaza, Myanmar, Darfur, Ucraina, Rusia, Iran, Liban. 250.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza războaielor din ultimul an! ”

Liderul turc a vorbit despre cum copiii palestinieni au fost mutilați și amputați în atacurile israeliene, având acum proteze improvizate din lemn.

Sursa Video: Instagram/israelpm

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan critică Rusia de la tribuna ONU: „Un membru al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat la obligația sa de menținere a păcii”
17:55
Nicușor Dan critică Rusia de la tribuna ONU: „Un membru al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat la obligația sa de menținere a păcii”
SCANDALOS Președintele PNL din Sângeorz-Băi, în mitinguri electorale alături de primarul care s-a filmat cum își umilea fiica: „Nu mă interesează familia lui Traian Ogâgău, mă interesează gospodarul”
17:48
Președintele PNL din Sângeorz-Băi, în mitinguri electorale alături de primarul care s-a filmat cum își umilea fiica: „Nu mă interesează familia lui Traian Ogâgău, mă interesează gospodarul”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că PSD nu va vota guvernul. Mureșan nu a dat curs invitației șefului PSD la sediul partidului
17:42
Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că PSD nu va vota guvernul. Mureșan nu a dat curs invitației șefului PSD la sediul partidului
ULTIMA ORĂ Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
17:39
Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vorbește despre anularea alegerilor prezidențiale la Adunarea Generală ONU: „Când mii de conturi false vorbesc coordonat, vocile individuale nu se mai aud”
16:39
Nicușor Dan vorbește despre anularea alegerilor prezidențiale la Adunarea Generală ONU: „Când mii de conturi false vorbesc coordonat, vocile individuale nu se mai aud”
REACȚIE Mihai Fifor îl atacă pe Siegfried Mureșan după condiția pusă PSD: „O glumă proastă”
16:26
Mihai Fifor îl atacă pe Siegfried Mureșan după condiția pusă PSD: „O glumă proastă”
Mediafax
Siegfried Mureșan promite creșteri de pensii și salarii în 2027. Condiția pusă de premierul desemnat: „Cât ne permitem”
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Adevarul
Britanicii anunță dezastrul pentru Kiev. Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Ucraina
Mediafax
TAROM, spre privatizare, Poliția se reorganizează. Marile schimbări pregătite de Mureșan
Click
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Expunerea la poluanții din aer este asociată cu un risc crescut de suicid, indică o analiză amplă
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
TENSIUNI Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene
17:49
Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene
ENERGIE Rusia reduce producția și exportul de gaze naturale în acest an, pe fondul eliminării livrărilor către Uniunea Europeană
17:29
Rusia reduce producția și exportul de gaze naturale în acest an, pe fondul eliminării livrărilor către Uniunea Europeană
VIDEO Un avion de antrenament al RAF s-a prăbușit în Țara Galilor. Cei doi piloți s-au catapultat
17:19
Un avion de antrenament al RAF s-a prăbușit în Țara Galilor. Cei doi piloți s-au catapultat
SĂNĂTATE Stresul zilnic poate afecta inima pe termen lung și crește riscul de infarct și AVC, arată o nouă cercetare
17:14
Stresul zilnic poate afecta inima pe termen lung și crește riscul de infarct și AVC, arată o nouă cercetare
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 
17:00
Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 
ECONOMIE Sindicatul german IG Metall cere creșteri salariale de 5% pentru milioane de angajați din industria metalurgică și auto
16:32
Sindicatul german IG Metall cere creșteri salariale de 5% pentru milioane de angajați din industria metalurgică și auto

Cele mai noi

Trimite acest link pe