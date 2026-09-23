La cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite (22-28 septembrie 2026), liderii lumii s-au reunit pentru a dezbate despre pace, dezvoltare și drepturile omului.

Majoritatea au abordat subiectele despre războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Unii lideri au criticat Israelul pentru războiul din Fâșia Gaza, dar și ONU pentru lipsa de acțiune. Benjamin Netanyahu a reacționat printr-o postare amuzantă generată cu AI în care apar papagali. Papagalii de diferite culori, unii purtând Ghutra (eșarfă arăbească purtată pe cap de bărbații din Orientul Mijlociu) aflați în sala Adunării Națiunilor Unite, strigă „Blame, Israel” (Israelul este de vină). Clipul se încheie cu mesajul „Minciunile nu se transformă în adevăruri dacă sunt repetate” și apare un îndemn „dați click pentru a vedea miniciunile ONU expuse”.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, a spus că pe durata mandatului secretarului Antonio Guterres, ONU a eșuat în una dintre cele mai importante misiuni ale sale de a scăpa omenirea de flagelul războiului.

„Anul 2025 a înregistrat cel mai mare număr de conflicte armate de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Trilioane de dolari finanțează o nouă cursă a înarmării. Tensiunile riscă să transforme conflictele regionale într-un conflict de proporții globale.”, a spus președintele brazilian.

Lula da Silva a criticat guvernul condus de Benjamin Netanyahu pentru „crimele de război” din Fâșia Gaza. El a făcut referire la Acordurile de la Oslo din 1993.

„Yasser Arafat și Ițhak Rabin au fost oameni de stat. Au provocat trecutul pentru a-și imagina un viitor al păcii. Dar am fost învinși de ură. Generații de palestinieni vor purta durerea și trauma lăsate de genocidul femeilor și copiilor comis de guvernul Netanyahu în Gaza. Civilii israelieni au plătit prețul radicalismului și intoleranței față de actele teroriste ale Hamas, persecutarea Curții Penale Internaționale și membrii acesteia încurajează nepedepsirea acestor crime. Reporterul special al ONU, Francesca Albanese, nu trebuie redus la tăcere pentru că a spus adevărul. Așezările ilegale din Cisiordania fac ca soluția celor două state să fie din ce în ce mai neviabilă, ca israelienii și palestinienii să trăiască în siguranță. Amenințarea cu dispariția civilizațiilor nu va aduce stabilitate în Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz a devenit un câmp de luptă, când ar trebui să rămână o trecere vitală pentru comerțul mondial”. , a declarat președintele brazilian.

Și președintele Turciei, Recep Erdogan, a criticat Israelul și a constatat că omenirea traversează „cea mai sângeroasă perioadă” din ultimii 30 ani.

„Ultimele 12 luni vor rămâne în istorie ca cea mai sângeroasă perioadă din ultimii 30 de ani, perioadă marcată de 60 de conflicte și războaie din Gaza, Myanmar, Darfur, Ucraina, Rusia, Iran, Liban. 250.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza războaielor din ultimul an! ”

Liderul turc a vorbit despre cum copiii palestinieni au fost mutilați și amputați în atacurile israeliene, având acum proteze improvizate din lemn.

Sursa Video: Instagram/israelpm