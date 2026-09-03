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Mirabela Grădinaru, discurs despre protejarea copiilor în mediul digital, la o conferință internațională la care a participat și Maia Sandu

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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat joi la o conferință internațională privind siguranța pe internet a copiilor. Evenimentul a avut loc la Chișinău, acolo unde a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

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Update: Mirabela Grădinaru i-a mulțumit Maiei Sandu pentru invitație, după care a avut un discurs despre importanța sigurenței copiilor în medul digital.

În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare deosebită să fiu aici, alături de doamna președintă Maia Sandu și de distinșii invitați.

Trebuie să protejăm împreună copiii într-un mediu digital care este într-o continuă schimbare. Ca mamă a doi copii mici, este o temă care mă preocupă zi de zi.

Dacă până acum copilăria a fost modelată de mediul în care cresc copiii, astăzi problema majoră este că acest mediu s-a schimbat. Dacă până în prezent vorbeam doar despre pericole din lumea fizică, astăzi avem două lumi: lumea fizică și lumea digitală, iar diferența aproape că nici nu mai există.

Și atunci, cum putem să sprijinim, într-adevăr, părinții când vorbim despre îngrijorări și provocări, când vorbim despre două lumi care influențează starea de bine a copiilor noștri?

În același timp, vorbim despre oportunitățile pe care le oferă lumea digitală, dar tot tinerii au menționat că, chiar dacă platformele care creează conexiuni, îi conduc către o izolare mai adâncă.

Un copil poate fi cu noi în aceeași sală, dar, în același timp, foarte departe, pentru că este într-o lume pe care ne este din ce în ce mai greu să o înțelegem și să o controlăm.

Trebuie să îi sprijinim pe părinți. Eu cred că ei au nevoie de un sprijin concret. O mamă și un tată nu pot fi, în același timp, părinte, psiholog sau expert în tehnologie.

Când vorbim despre sprijin concret, m-ar ajuta pe mine, ca părinte, ca în momentul în care vorbim despre alfabetizare digitală, să vorbim și despre alfabetizare în materie de sănătate mintală.

Adică, copiii să știe și să poată recunoaște conținutul dăunător, tiparele nesănătoase de comportament și să știe când ceva le afectează starea de bine”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Știre inițială

Mirabela Grădinaru participă astăzi, la Chișinău, la conferinţa internaţională „Siguranţa online şi determinanţii digitali ai sănătăţii mintale şi bunăstării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 9:00

La conferință vor participa preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piorko, precum şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) şi ai UNICEF.

În cadrul vizitei de la Chișinău, partenera președintelui României are programată și o întrevedere cu Ludmila Adamciuc, deputată din partea PAS, formațiunea aflată la guvernare în Republica Moldova.

Vizita Mirabelei Grădinaru la Chișinău vine după ce aceasta a avut recent o discuție cu Maia Sandu la Kiev, unde s-a aflat cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost prezentă la eveniment alături de mai mulți șefi de stat și de guvern și a avut, la final, o scurtă conversație cu președinta Republicii Moldova.

În timpul discuției, Mirabela Grădinaru i-a spus Maiei Sandu că își dorește să o cunoască pe Ludmila Adamciuc, una dintre vocile cunoscute din Republica Moldova în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități. Ulterior, în programul vizitei sale la Chișinău a fost inclusă și întrevederea cu deputata PAS.

Ludmila Adamciuc este deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate și s-a făcut remarcată, înainte de intrarea în politică, prin activitatea sa civică în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități. Activitatea sa publică a fost legată inclusiv de experiența personală, după nașterea fiicei sale, diagnosticată cu sindromul Down.

Comentarii 2
  • Alec Alec

    Pe somnul si pasivitatea rumanilor vin abominatiile si incalcarile Legii Fundamentale. Din 2003 se tot chinuiesc. Si sunt pe cale de reusita. abominatiile riscului seismic inseamna „reglementarea” pretului proprietatilor, pentru ca mafia imobiliara sa se poata infrupta din ce nu le este cuvenit. Abuzurile si nationalizarea mascata pe codul urbanismului – toate nule de drept, adoptate de niste papusi NEALESE DE ROMANI!

  • Constantin Enescu

    Ce blestem pe țara asta că a ajuns patzakina asta(probabil agent franța) să vorbească în numele României.
    Îmi este jenă că sunt român!

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