Mircea Abrudean(PNL) crede că proiectul de lege pentru Pilonul 2 „nu este un proiect de lege ideal”

Liberalul Mircea Abrudean consideră că „e nevoie de mai multă transparență, cu mai multă dezbatere”, în ceea ce privește proiectul de lege pe marginea Pilonului 2 Pensii .

Întrebat de ziariști cum comentează noul proiect pe tema Pilonului 2 Pensii Private, liberalul Mircea Abrudean a declarat, marți, că „nu este un proiect de lege ideal”, dar că este „nevoie de mai mult dialog”.

„PNL susține un dialog mai serios și o consultare mai serioasă pe tema acestui proiect. Asta se va face în Parlament(…) E o punere de acord acolo cu standardele OCDE, obiectiv național asumat de toate partidele din coaliție(…) Cu siguranță e nevoie de mai multă transparență, cu mai multă dezbatere.”

Ba mai mult, mai spune reprezentantul PNL, în Guvern, este vorba despre „lucruri perfectibile”.

„Aceste lucruri sunt perfectibile, cu siguranță nu este un proiect de lege ideal, e nevoie de mai mult dialog, e nevoie de cât mai mulți specialiști, vom vedea forma finală, care cu siguranță va fi una echilibrată și corectată în Parlament.”

