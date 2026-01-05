Mircea Dinescu: ”Făcutul binelui cu forța în care s-a specializat mai nou Donald Trump are damful democrației originale cu care se mândrea răposatul Ion Iliescu”

Donald Trump habar nu are că tehnica prin care i-a extras pe soții Maduro din așternut a fost brevetată acum o sută cincizeci de ani în Valahia de boierii români care au pus la cale detronarea lui Cuza Vodă pentru trafic de dreptate socială.
Atunci n-a fost nevoie nici de incendierea căpițelor cu fîn din grajdurile palatului, nici de aruncarea în aer a poloboacelor cu rachiu din beciul domnesc și nici de mituirea gărzii personale cu cincizeci de milioane de țechini, cît a pus Donald Trump pe capul fostului șofer de autobuz, ajuns la volanul Venezuelei.
Mircea Dinescu: ”Donald va lua șvaițerul iar venezuelenilor, cubanezilor și mexicanilor le va lăsa cu generozitate găurile”
Trădarea s-a petrecut la noi pe șestache, fiindcă atît conservatorilor cît și liberarilor li se pusese pata pe capra reformatorului Cuza, socotind ei că un domnitor străin, coborît cu hîrzobul din cer, e mai ușor de manevrat decît pîrcălabul din Galați, uns cu toate alifiile ofițerești din care nu lipsea pasiunea pentru dame și jocul de cărți.
Putem spune că făcutul binelui cu forța în care s-a specializat mai nou Donald Trump are damful democrației originale cu care se mîndrea răposatul Ion Iliescu și că, la cîte găuri cu bormașina are de gînd președintele Americii să facă în cașcavalul suveranismului din America Latină, împărțirea foloaselor va fi absolut echitabilă: Donald va lua șvaițerul iar venezuelenilor, cubanezilor și mexicanilor le va lăsa cu generozitate găurile”, a scris Mircea Dinescu, pe pagina sa de Facebook.