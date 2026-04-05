Mircea Lucescu, „într-o stare indusă". Medicii i-au chemat familia la spital. Marius Șumudică și Mihai Stoichiță au venit și ei

Spitalul Universitar din București a transmis duminică dimineața că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani) s-a înrăutățit. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României a fost transferat la ATI.

UPDATE 13:30 – La ieșirea din spital, Mihai Stoichița a oferit noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu care au șocat. Fostul selecționer ar fi într-o comă indusă.

„Vești nu pot să vă dau, că nu am discutat cu nimeni, decât am stat cu el vreo cinci minute acolo. El care… nu răspunde la nimic. E normal, în starea în care e. Să sperăm că va fi bine. Să dea Dumnezeu!

Nu poate să vorbească. E… în stare indusă, probabil, ca să ajute…Nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, atât, nimic altceva.

Nu pot să spun nimic, nu pot să dau nicio declarație pentru că aș spune prostii, probabil. Din păcate… Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Altceva, nimic”, a spus Mihai Stoichiță.

UPDATE: 13:00 – Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF a ajuns la spital.

UPDATE 12:20 – Marius Șumudică și-a făcut apariția la spital. Acesta a oferit și câteva cuvinte pentru Fanatik.

Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa”.

UPDATE 12:00 – Starea lui Mircea Lucescu a continuat să se agraveze, iar medicii au sunat familia pentru a fi lângă el. Conform GSP, prima dată au ajuns soția antrenorului, Neli, împreună cu nepoata Marilu, fiica lui Răzvan Lucescu.

Știrea inițială…

SUUB: „Starea pacientului s-a înrăutățit

După ce au sâmbătă au transmis că Mircea Lucescu se simte mai bine, medicii au venit în această dimineața cu un comunicat în care au anunțat că starea de sănătate a antrenorului s-a înrăutățit și a fost transferat la ATI.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, se arată în comunicatul Spitalului Universitar din București.

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu au apărut încă de la începutul lunii februarie. Atunci când a fost pentru prima oară internat la Spitalul Universitar din București, din cauza unor probleme cardiace, o gripă severă cu complicații și un furuncul.

După ce a stat o săptămână internat la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu a plecat în Belgia pentru un control amănunțit.

În ciuda problemelor, Lucescu a revenit la conducerea naționalei României la meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026, cu Turcia, scor 0-1. Ceea ce a agravat situația.

Cel mai probabil, din cauza stresului acumulat, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, înaintea meciului amical cu Slovacia, lui Lucescu i s-a făcut rău și a fost internat de urgență la spital, acolo unde i s-a montat un defibrilator cardiac intern.

Vineri, 3 aprilie, titratul antrenor ar fi trebuit să fie externat, însă a suferit un infarct miocardic acut, conform informațiilor oferite de Prosport.

