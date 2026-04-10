Mircea Lucescu, omagiat de FRF în centrul Capitalei. Imagini proiectate pe ecranele magazinului Cocor

Federația Română de Fotbal a publicat imagini emoționante cu un omagiu adus legendarului antrenor Mircea Lucescu. Joi, la scurt timp după încheierea priveghiului acestuia, FRF și-a arătat respectul față de cel care a îndoliat fotbalul mondial prin dispariția sa.
Astfel, chiar în inima Capitalei a fost adus un omagiu impresionant celui supranumit „Il Luce”.
Pe ecranele amplasate pe Magazinul „Cocor”, situat în apropiere de Piața Unirii, au fost proiectate imagini din cariera impresionantă a fostului selecționer. Fotografiile care îl înfățișau pe Lucescu au fost însoțite de un mesaj simplu, dar puternic. „Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, au transmis „federalii”.
FRF a precizat că imaginile urmau să ruleze pe ecrane până vineri, la prânz. Suporterii și trecătorii au avut ocazia să-i aducă un ultim omagiu celui mai titrat antrenor român de fotbal.
„Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului. Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00”, s-a scris în comunicatul Federației.
Gestul simbolic al FRF a venit ca o recunoaștere a impactului uriaș pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra fotbalului. Trecătorii s-au oprit pentru câteva momente în fața ecranelor, urmărind imaginile din cariera reputatului tehnician, care a scris istorie atât în România, cât și în străinătate.
De-a lungul carierei, Lucescu a câștigat 36 de trofee: de 9 ori campionatul Ucrainei, de 8 ori Cupa Ucrainei, de 7 ori Supercupa Ucrainei, de 3 ori Cupa României, de 2 ori campionatul României, de 2 ori campionatul Turciei, precum și Cupa UEFA, Supercupa Europei și Supercupa Rusiei.
Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu. Ceremonia a fost precedată de onoruri militare, ca semn de recunoștință față de contribuția pe care a adus-o la dezvoltarea și promovarea sportului românesc. Mii de suporteri, dar și foști și actuali jucători, oficiali din lumea fotbalului, artiști, oameni de presă, plus nelipsiții politicieni i-au adus un omagiu în ultimele două zile.
