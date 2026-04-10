Mircea Lucescu, omagiat de FRF în centrul Capitalei. Imagini proiectate pe ecranele magazinului Cocor

Federația Română de Fotbal a publicat imagini emoționante cu un omagiu adus legendarului antrenor Mircea Lucescu. Joi, la scurt timp după încheierea priveghiului acestuia, FRF și-a arătat respectul față de cel care a îndoliat fotbalul mondial prin dispariția sa.

Astfel, chiar în inima Capitalei a fost adus un omagiu impresionant celui supranumit „Il Luce”.

Mesaj emoționant pentru „Il Luce”

Pe ecranele amplasate pe Magazinul „Cocor”, situat în apropiere de Piața Unirii, au fost proiectate imagini din cariera impresionantă a fostului selecționer. Fotografiile care îl înfățișau pe Lucescu au fost însoțite de un mesaj simplu, dar puternic. „Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, au transmis „federalii”.

FRF a precizat că imaginile urmau să ruleze pe ecrane până vineri, la prânz. Suporterii și trecătorii au avut ocazia să-i aducă un ultim omagiu celui mai titrat antrenor român de fotbal.

„Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului. Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00”, s-a scris în comunicatul Federației.

Gestul simbolic al FRF a venit ca o recunoaștere a impactului uriaș pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra fotbalului. Trecătorii s-au oprit pentru câteva momente în fața ecranelor, urmărind imaginile din cariera reputatului tehnician, care a scris istorie atât în România, cât și în străinătate.

Lucescu: trofee și respect

De-a lungul carierei, Lucescu a câștigat 36 de trofee: de 9 ori campionatul Ucrainei, de 8 ori Cupa Ucrainei, de 7 ori Supercupa Ucrainei, de 3 ori Cupa României, de 2 ori campionatul României, de 2 ori campionatul Turciei, precum și Cupa UEFA, Supercupa Europei și Supercupa Rusiei.

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu. Ceremonia a fost precedată de onoruri militare, ca semn de recunoștință față de contribuția pe care a adus-o la dezvoltarea și promovarea sportului românesc. Mii de suporteri, dar și foști și actuali jucători, oficiali din lumea fotbalului, artiști, oameni de presă, plus nelipsiții politicieni i-au adus un omagiu în ultimele două zile.

