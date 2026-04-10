Unei persoane i s-a făcut rău în Biserică. Echipajele au intervenit de urgență.
Gigi Becali și-a făcut apariția la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală pentru a îi aduce un ultim omagiu fostului antrenor Mircea Lucescu.
„Știam, că mai vorbisem cu doctorii, se cam știa. Acum, normal orice om când moare e o tristețe, cel mai mult e familia, noi îi spunem condoleanțe, odată și odată se întâmplă, mai sunt și alții. Cum au fost toate televizoarele lumii, toată lumea a vorbit despre el superlativ, am rămas mască, am stat cu el 2 ore, am rămas mască cum vorbea cultură. Toată lumea a mulțumit, era un super om bun. Dacă ești om bun toată lumea te laudă, succesele mereu spuneam, nu se mai naște ca el.
Toată lumea s-a oprit, comemorare peste tot, e momentul pe care nimeni nu l-a spus, «Răzvan nu a avut nevoie să se ocupe de fotbal, m-am ocupat eu de toate», acum o să mai vorbesc și îi spun, toată lumea și toate stadioanele, nimeni nu îl poate ajuta, doar el și voi”, a spus Gigi Becali.
Familia Geoană a fost prezentă pentru a-și lua rămas-bun și a-l conduce pe ultimul drum pe Lucescu.
Pe lângă Ionuț Lupescu și Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu și Ioan Andone, la Biserica Elefterie și-a mai făcut apariția și familia Geoană.
Ioan Andone a ajuns și el la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, pentru a îl conduce pe ultimul drum pe Mircea Lucescu.
Numeroase personalități din fotbal au venit la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu.
Astfel, pe lângă Ionuț Lupescu și Ioan Ovidiu Sabău, la Biserica Elefterie și-a mai făcut apariția și Dănuț Lupu. Considerat copilul de suflet al lui „Il Luce”, fostul mare mijlocaș a venit însoțit de partenera sa.
Totodată, și Mihai Stoica, însoțit de Teodora, fiica sa, au ajuns la biserică.
N-au lipsit nici Gigi Nețoiu și George Copos, ultimul fiind unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-a avut „Il Luce”. De altfel, fostul patron al Rapidului a părut destul de afectat de pierderea celui pe care l-a adus în Giulești, la mijlocul anilor ’90, reconstruind din temelii clubul din Grant.
Cortegiul funerar a plecat de dimineață de la Arena Națională și a ajuns în urmă cu puține minute la Biserica Elefterie, din Capitală.
Răzvan Lucescu, ținându-și de mână soția, a mers în spatele sicriului tatălui său, la intrarea în biserică.
La Biserica Elefterie și-au făcut apariția și Ionuț Lupescu și Răzvan Burleanu.
Fosta glorie a echipei naționale a venit să își ia rămas bun de la marele antrenor Mircea Lucescu, sub comanda căruia a evoluat la Dinamo la finele anilor ’80. El a fost însoțit de Ioan Ovidiu Sabău, un alt jucător care a făcut parte din proiectul început în Ștefan cel Mare de „Il Luce” în acea perioadă.
De asemenea, aproape în același timp și-a făcut apariția și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.
Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din istoria fotbalului, este înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, din Capitală. Ceremonia va fi precedată de onoruri militare, ca semn de recunoștință față de contribuția pe care a adus-o la dezvoltarea și promovarea sportului românesc.
Mii de suporteri, dar și foști și actuali jucători, oficiali din lumea fotbalului, artiști, oameni de presă, plus nelipsiții politicieni i-au adus un omagiu lui „Il Luce”.
Cu toții au venit să-și ia rămas bun de la căpătâiul marelui antrenor, la Arena Națională, acolo unde sicriul a fost depus două zile.
Programul ceremoniei de înmormântare începe dimineața, cu plecarea cortegiului funerar de la stadion spre Biserica Sfântul Elefterie. Potrivit Mediafax, aici este oficiată slujba de înmormântare, la care participă familia și invitații apropiați.
După ceremonia religioasă de la biserică, întreg cortegiul se va deplasa spre Cimitirul Bellu, unde va fi înmormântat reputatul tehnician. Lucescu va fi înhumat la „Bellu”, în jurul prânzului, cu onoruri militare, acordate pentru meritele sale deosebite și pentru impactul pe care l-a avut asupra sportului românesc.
Accesul în zona cimitirului este restricționat, fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.
Mircea Lucescu a trecut la cele veșnice la 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Cariera lui a marcat fotbalul din România și toată Europa. De-a lungul unei vieți dedicate „sportului rege”, a antrenat cluburi importante din țară (Dinamo, Rapid), Italia (Inter, Pisa, Brescia, Reggiana), Turcia (Galatasaray, Beșiktaș), Ucraina (Șahtior, Dinamo Kiev) și Rusia (Zenit St.Petersburg).
Cea mai mare performanță europeană a venit în 2009, când a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior Donețk. De asemenea, are în palmares și Supercupa Europei, cucerită cu Galatasaray Isanbul, într-o finală împotriva marelui Real Madrid.
