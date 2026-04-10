Prima pagină » Actualitate » Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Gigi Becali: „Se cam știa. Odată și odată se întâmplă, mai sunt și alții"
Ultima actualizare: acum 42 de secunde

11:09

Unei persoane i s-a făcut rău în Biserică. Echipajele au intervenit de urgență.

10:28

Gigi Becali și-a făcut apariția la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală pentru a îi aduce un ultim omagiu fostului antrenor Mircea Lucescu.

„Știam, că mai vorbisem cu doctorii, se cam știa. Acum, normal orice om când moare e o tristețe, cel mai mult e familia, noi îi spunem condoleanțe, odată și odată se întâmplă, mai sunt și alții. Cum au fost toate televizoarele lumii, toată lumea a vorbit despre el superlativ, am rămas mască, am stat cu el 2 ore, am rămas mască cum vorbea cultură. Toată lumea a mulțumit, era un super om bun. Dacă ești om bun toată lumea te laudă, succesele mereu spuneam, nu se mai naște ca el.

Toată lumea s-a oprit, comemorare peste tot, e momentul pe care nimeni nu l-a spus, «Răzvan nu a avut nevoie să se ocupe de fotbal, m-am ocupat eu de toate», acum o să mai vorbesc și îi spun, toată lumea și toate stadioanele, nimeni nu îl poate ajuta, doar el și voi”, a spus Gigi Becali.

10:04

Familia Geoană a fost prezentă pentru a-și lua rămas-bun și a-l conduce pe ultimul drum pe Lucescu.

Pe lângă Ionuț Lupescu și Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu și Ioan Andone, la Biserica Elefterie și-a mai făcut apariția și familia Geoană.

10:00

Ioan Andone a ajuns și el la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, pentru a îl conduce pe ultimul drum pe Mircea Lucescu.

09:44

Numeroase personalități din fotbal au venit la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu.

Astfel, pe lângă Ionuț Lupescu și Ioan Ovidiu Sabău, la Biserica Elefterie și-a mai făcut apariția și Dănuț Lupu. Considerat copilul de suflet al lui „Il Luce”, fostul mare mijlocaș a venit însoțit de partenera sa.

Totodată, și Mihai Stoica, însoțit de Teodora, fiica sa, au ajuns la biserică.

N-au lipsit nici Gigi Nețoiu și George Copos, ultimul fiind unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-a avut „Il Luce”. De altfel, fostul patron al Rapidului a părut destul de afectat de pierderea celui pe care l-a adus în Giulești, la mijlocul anilor ’90, reconstruind din temelii clubul din Grant.

09:36

Cortegiul funerar a plecat de dimineață de la Arena Națională și a ajuns în urmă cu puține minute la Biserica Elefterie, din Capitală.

GÂNDUL.RO vă oferă imagini în exclusivitate cu deplasarea mașinilor din cortegiu pe artelele Bucureștilor.

Răzvan Lucescu, ținându-și de mână soția, a mers în spatele sicriului tatălui său, la intrarea în biserică.

09:30

La Biserica Elefterie și-au făcut apariția și Ionuț Lupescu și Răzvan Burleanu.

Fosta glorie a echipei naționale a venit să își ia rămas bun de la marele antrenor Mircea Lucescu, sub comanda căruia a evoluat la Dinamo la finele anilor ’80. El a fost însoțit de Ioan Ovidiu Sabău, un alt jucător care a făcut parte din proiectul început în Ștefan cel Mare de „Il Luce” în acea perioadă.

De asemenea, aproape în același timp și-a făcut apariția și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

09:25

Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu va fi oficiată la Biserica Elefterie. Înainte ca întreg cortegiul funerar să ajungă aici, pe treptele sfântului lăcaș s-au pus petale de trandafiri albi și roșii.

Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din istoria fotbalului, este înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, din Capitală. Ceremonia va fi precedată de onoruri militare, ca semn de recunoștință față de contribuția pe care a adus-o la dezvoltarea și promovarea sportului românesc.

Mii de suporteri, dar și foști și actuali jucători, oficiali din lumea fotbalului, artiști, oameni de presă, plus nelipsiții politicieni i-au adus un omagiu lui „Il Luce”.

Cu toții au venit să-și ia rămas bun de la căpătâiul marelui antrenor, la Arena Națională, acolo unde sicriul a fost depus două zile.

Programul ceremoniei de înmormântare

Programul ceremoniei de înmormântare începe dimineața, cu plecarea cortegiului funerar de la stadion spre Biserica Sfântul Elefterie. Potrivit Mediafax, aici este oficiată slujba de înmormântare, la care participă familia și invitații apropiați.

După ceremonia religioasă de la biserică, întreg cortegiul se va deplasa spre Cimitirul Bellu, unde va fi înmormântat reputatul tehnician. Lucescu va fi înhumat la „Bellu”, în jurul prânzului, cu onoruri militare, acordate pentru meritele sale deosebite și pentru impactul pe care l-a avut asupra sportului românesc.

Accesul în zona cimitirului este restricționat, fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.

Mircea Lucescu a trecut la cele veșnice la 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Cariera lui a marcat fotbalul din România și toată Europa. De-a lungul unei vieți dedicate „sportului rege”, a antrenat cluburi importante din țară (Dinamo, Rapid), Italia (Inter, Pisa, Brescia, Reggiana), Turcia (Galatasaray, Beșiktaș), Ucraina (Șahtior, Dinamo Kiev) și Rusia (Zenit St.Petersburg).

Cea mai mare performanță europeană a venit în 2009, când a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior Donețk. De asemenea, are în palmares și Supercupa Europei, cucerită cu Galatasaray Isanbul, într-o finală împotriva marelui Real Madrid.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu: „Nu pot fugi ca un laș. Era de datoria mea să preiau România”

Recomandarea video

Citește și

COMERȚ Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
10:52
Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
09:00
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
AFACERI Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
08:43
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de des ar trebui spălați blugii?
EMISIUNI Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
10:59
Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor Este acum momentul perfect pentru mașini electrice
ECONOMIE Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți
10:40
Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
10:20
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
PROTEST Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
10:08
Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
ANALIZA de 10 O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
10:00
O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
CONTROVERSĂ Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe
09:34
Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe

Cele mai noi

Trimite acest link pe