Mircea Lucescu vorbește despre DEMISIE după Cipru – România 2-2. Ce „tricolori” l-au dezamăgit pe selecționer

România a obținut doar o remiză în Cipru, 2-2, rezultat în urma căruia șansele de calificare la Cupa Mondială din 2026 scad simțitor. La finalul partidei, selecționerul Mircea Lucescu a vorbit despre demisie și nu s-a ferit să-i numească pe „tricolorii” care l-au dezamăgit.

„Il Luce” a reacționat imediat după joc, când a lansat acuzații grave la adresa arbitrajului.

Lucescu sare la gâtul arbitrilor

România a avut 2-0 la Nicosia după „dubla” reușită de Denis Drăguș. Golurile gazdelor au fost marcate de Loizos Loizou și Charalampous.

Selecționerul a găsit mai multe motive pentru care România a fost egalată de Cipru, deși a condus cu 2-0 la jumătatea primei reprize. Printre vinovați, inclusiv arbitrii partidei, deși „centralul” Matej Jug nu a luat nicio decizie majoră împotriva echipei noastre.

„Au jucat numai cu mâinile pe adversar. Un arbitraj care, după 2-0, nu ne-a mai lăsat să atacăm. Nu mă plâng, dar constat că lucrurile au stat în felul ăsta. Sunt mulțumit de faptul că prima repriză am făcut ceea ce trebuia. I-am pus în mare dificultate. Repriza a doua parcă ne-au înghețat picioarele, mai ales la fundașii centrali. Au pasat destul de greoi. E păcat pentru acest rezultat. E o lecție de ce înseamnă atitudinea și agresivitatea în fotbalul de astăzi.

Vom vedea. Cred că au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge cu orice preț. În momentul în care ne-am văzut cu 2-0 am cedat într-un fel jocul. Se mai joacă”, a spus Lucescu.

La conferința de presă, selecționerul a continuat să acuze deciziile „centralului” partidei: „Un arbitraj care nu ne-a mai lăsat să atacăm. Întorcea jocul împotriva noastră. Lucrurile au stat în felul ăsta”.

„Sunt foarte dezamăgit”

Despre joc, „Il Luce” s-a arătat dezamăgit de atitudinea jucătorilor și chiar a dat nume în acest sens.

„Trebuia să fie 3-0. Ușurința cu care am ajuns la finalizare ne-a făcut să ne relaxăm. Nu-mi explic cum a pătruns Kastanos printre 3-4 jucători. Asta i-a adus pe ei în joc. Cu curaj și dăruire, dar și multe faulturi.

În prima repriză am făcut ce trebuia. În repriza a doua, parcă le-au înghețat picioarele, mai ales fundașilor centrali. Le-a dat lor șansa să iasă la presing. E o lecție despre agresivitate. Dacă nu ai dorința de a câștiga duelurile directe, e greu de jucat. Am avut un început de meci excelent. Nu doar al treilea gol, unde trebuia să dribleze ușor portarul și să marcheze, dar am mai avut vreo 2-3 ocazii bune.

Mai sunt meciuri de jucat. Au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge, iar când ne-am văzut cu 2-0, am cedat jocul la mijlocul terenului. Se mai joacă, aici pot pierde și Bosnia și Austria.

Sorescu e mijlocaș ofensiv, a intrat și Miculescu, a mai intrat Tănase. Nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea”.

Întrebat în conferința de presă dacă va părăsi banca tehnică a echipei naționale după 2-2 cu Cipru, Mircea Lucescu a răspuns:

„Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Știu cum s-a pregătit acest meci și eram sigur că vom câștiga acest meci. Echipa națională trebuie să își continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final. În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să știți că Cipru poate să câștige orice meci, la ce jucători au. Au fost împiedicați la Viena, au fost împiedicați de arbitraj în Bosnia”.

