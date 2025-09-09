Prima pagină » Sport » Dezastru pentru tricolori: România, egal în meciul cu Cipru. Ne-a mai rămas doar barajul

09 sept. 2025, 23:45, Sport
După meciul cu Cipru, naționala de fotbal a României are şanse minime de a se califica. Învinși pe Arena Națională, de Canada, cu 0-3, în amicalul care a avut loc pe 5 septembrie, „tricolorii” au continua seria meciurilor proaste şi în Cipru. Chiar dacă au condus cu 2-0, tricolorii au încheiat la egalitate, 2-2, şi au adunat doar 7 puncte, din victoriile cu San Marino, 5-1 în deplasare, și Cipru, 2-0 acasă.

În celălalt meci din grupă Austria a câștigat cu 2-1 în Bosnia. Rezultatul complică serios șansele de calificare ale echipei pregătite de Mircea Lucescu. După această rundă, Bosnia-Herțegovina și Austria conduc grupa cu câte 12 puncte, în timp ce România rămâne pe locul 3, cu 7 puncte. Cipru e pe locul 4 cu 4 puncte, iar San Marino nu are niciun punct.

Echipele de start

  • Cipru (1 – 4 – 2 – 1 – 3): 12. Fabiano – 16. Shikkis, 15. Shelis, 19. Laifis, 2. Pileas – 20. Kastanos, 8. Kousoulos – 13. Costi – 21. Tzionis, 9. Pittas, 17. Loizou. Antrenor: Apostolos Mantzios
    Rezerve: 1. Mall, 22. Michael – 3. Panagiotou, 4. Andreou, 5. Charalampous, 6. Satsias, 7. Anderson Correia, 10. Sotiriou, 11. Kakoulli, 14. Koutsakos, 18. Artymatas, 23. Cham. Kyriakou
  • România (1 – 4 – 3 – 3): 12.Moldovan – 2. Rațiu, 5. Ghiţă, 15. Burcă, 11. Bancu – 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. Stanciu – 20. Man, 7. Drăguş, 14. Dobre. Selecționer: Mircea Lucescu
    Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Sava – 3. Popescu, 4. Chipciu, 8. Șut, 9. Baiaram, 13. Screciu, 17. Miculescu, 19. Tănase, 21. Olaru, 22. Mitriță, 23. Sorescu

Desfășurarea partidei de la Nicosia

Arbitrul sloven Matei Jug a dat startul confruntării. La minutul 2, Drăguș interceptează mingea de la un fundaș cipriot care pasează neglijent și înscrie în poarta goală a adversarului.  La minutul 15, Drăguș, lansat în adâncime, face o preluare și înscrie cu o „scăriță” peste portarul advers.  Partida de la Nicosia părea să aibă un început promițător pentru „tricolori”, dar Loizou înscrie de la 2-3 metri, în minutul 29, după o acțiune spectaculoasă a lui Kastanos.

În repriza a doua, Mircea Lucescu a părut depășit de evoluția jocului, iar în minutul 76, Charalampous a egalat cu o execuție spectaculoasă. Între timp, Austria a preluat conducerea în meciul din deplasare cu Bosnia-Herțegovina, cu 2-1.

„Tricolorii”, în cursa pentru America de Nord

Pentru a se califica  la Campionatul Mondial programat anul viitor în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, naționala noastră de fotbal mai are trei meciuri importante în cadrul Grupei H: cu Austria pe 12 octombrie 2025, cu Bosnia și Herțegovina pe 15 noiembrie 2025, și cu San Marino pe 18 noiembrie 2025.  Primul și al treilea meci se vor desfășura pe stadionul Arena Națională din București.

