Șanse infime pentru tricolori să mai prindă CM 2026 de fotbal! Ce au făcut adversarele din grupă

Austria și Bosnia-Herțegovina, adversarele României în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, au obținut victorii în meciurile jucate sâmbătă seara.
Austria a trecut de selecționata Ciprului cu scorul de 1-0, la Linz, prin golul marcat de Marcel Sabitzer (54 – penalty).
La oaspeți, Charalambos Kyriakou (Dinamo București) a fost introdus pe teren în min. 88.
Bosnia-Herțegovina a surclasat San Marino cu 6-0, în deplasare, prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic, Edin Dzeko (dublă), Samed Bazdar, Kerim Alajbegovic și Nihad Mujakic, în condițiile în care sanmarinezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 16.
CLASAMENT GRUPA H – preliminarii CM 2026
Ce mai este de jucat?
Dacă noi am învinge tot până la final ar trebui, conform ProSport, să se întâmple următorul scenariu:
Horațiu Moldovan, gafă de cascadorii râsului în amicalul România – Canada, 0-3. „Stânjenitor. Cred că va intra Târnovanu”
Federația Română de Fotbal anunță că nu va fi posibil pentru suporteri să interacționeze cu tricolorii la sosirea echipei naționale în Cipru pentru meciul cu ciprioții, din preliminariile Cupei Mondiale.
„Echipa națională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial.
Tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegația se va deplasa direct către hotelul Lordos Beach, cu sosirea estimată în jurul orei 20:00.
Naţionala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marţi, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.