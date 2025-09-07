Austria și Bosnia-Herțegovina, adversarele României în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, au obținut victorii în meciurile jucate sâmbătă seara.

Austria a trecut de selecționata Ciprului cu scorul de 1-0, la Linz, prin golul marcat de Marcel Sabitzer (54 – penalty).

Șanse infime pentru tricolori să mai prindă CM 2026 de fotbal! Ce au făcut adversarele din grupă

La oaspeți, Charalambos Kyriakou (Dinamo București) a fost introdus pe teren în min. 88.

Bosnia-Herțegovina a surclasat San Marino cu 6-0, în deplasare, prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic, Edin Dzeko (dublă), Samed Bazdar, Kerim Alajbegovic și Nihad Mujakic, în condițiile în care sanmarinezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 16.

CLASAMENT GRUPA H – preliminarii CM 2026

Bosnia-Herțegovina – 12p – golaveraj +9 (4 meciuri)

Austria – 9p -golaveraj +6 (3 meciuri)

România – 6p – golaveraj +4 (4 meciuri)

Cipru – 3p – golaveraj -2 (4 meciuri)

San Marino – 0p – golaveraj -17 (5 meciuri)

Ce mai este de jucat?

Cipru – România, Bosnia-Herțegovina – Austria (9 septembrie)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herțegovina (9 octombrie)

San Marino – Cipru, România – Austria (12 octombrie)

Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România (15 noiembrie)

Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino (18 noiembrie)

Dacă noi am învinge tot până la final ar trebui, conform ProSport, să se întâmple următorul scenariu:

Austria (12 p) să ia maximum 5 puncte din cele trei meciuri cu Bosnia-Herțegovina (acasă și deplasare) și Cipru (deplasare)

Bosnia-Herțegovina (12p) să ia maximum 5 puncte jucând cu Austria (acasă și deplasare) și Cipru (deplasare)

Fanii nu se pot vedea cu tricolorii în Cipru

Federația Română de Fotbal anunță că nu va fi posibil pentru suporteri să interacționeze cu tricolorii la sosirea echipei naționale în Cipru pentru meciul cu ciprioții, din preliminariile Cupei Mondiale.

„Echipa națională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial.

Tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegația se va deplasa direct către hotelul Lordos Beach, cu sosirea estimată în jurul orei 20:00.

Naţionala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marţi, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.