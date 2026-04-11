Mirel Rădoi, mesaj tranșant înainte de FCSB – Oțelul: „S-ar fi zis că noi aici stăm doar la grătar”

Mirel Rădoi a vorbit despre meciul cu Oțelul de sâmbătă, ora 20:00, din etapa a 4-a din play-out. FCSB e pe locul doi în clasament și luptă pentru barajul de Conference League.

Antrenorul roș-albaștrilor a explicat și eșecul cu FC Botoșani din etapa trecută, dar a vorbit despre lotul FCSB.

Mirel Rădoi, mesaj tranșant înainte de FCSB – Oțelul

„Ne așteaptă o partidă dificilă, așa cum au fost până acum și cum vor fi. Se pare că în acest sezon ne așteaptă meciuri grele, indiferent de numele adversarului, de competiție sau dacă jucăm acasă sau în deplasare. Oțelul e o echipă mult mai dinamică decât FC Botoșani. Poate valoarea individuală e puțin mai scăzută, dar au o dinamică mult mai bună pe faza de atac, iar pe faza de apărare își asumă mult mai mult duelurile unu contra unu. Aici ar putea fi o zonă pe care am putea să o exploatăm și să câștigăm mai multe dueluri în ofensivă. Nu va fi o partidă deloc ușoară. Cei de la Oțelul au foarte multe momente în care aruncă mingile în spatele adversarului, pentru că au jucători foarte rapizi în benzi. Va fi un meci interesant pentru spectatori, sper să nu fie foarte greu pentru noi.

Ultima partidă a fost frumoasă pentru spectatorii neutri, pentru noi a fost dureroasă. Am observat că FC Botoșani a avut 9 șuturi după mingi pierdute de noi. Foarte multe greșeli personale și trebuie să le rărim. Valoarea jucătorilor este peste medie și aceste greșeli trebuie să dispară. Am vorbit cu jucătorii, am avut ședințe și analize și am încercat să le remediem. Dar nu cred că putem face noi ce nu s-a realizat în ultimele 8 luni. Vor mai fi greșeli, dar nu asta e marea problemă. Important e să fie mici, în zonele pe care noi le alegem. Nu aproape de poartă.

Pentru aceste greșeli pot fi multe cauze. Și presiunea necalificării în play-off și cea a rămânerii în locurile 7-8, poate unii nu-și cunosc viitorul din vară. Noi am încercat să transmitem că venirea noastră nu înseamnă verdicte clare asupra jucătorilor. Am venit să aducem un plus, nu să dăm jucători afară. Am vorbit cu jucătorii și am avut un răspuns pozitiv. Acum trebuie să se vadă și pe teren, în fața suporterilor. Trebuie să-i aducem în număr tot mai mare la stadion. Dacă nu de acum, atunci din vară.

Eu sunt încăpățânat, accept foarte greu anumite lucruri. Nu accept că asta e valoarea echipei și a jucătorilor. Înțeleg că putem pierde, dar nu fără luptă. Asta nu accept. Dacă cineva venea de afară și vedea meciul de la Botoșani și vedea cum am interpretat fazele, ofensiv, defensiv, tehnic și tactic, ar fi zis că noi aici stăm doar la grătar. Și eu, după ce am văzut, pot explica greu lucrurile. Au acuzat o stare de oboseală, după încărcătura din pauza provocată de meciurile naționalei. Asta îmi asum eu și staff-ul. Am văzut și noi după meci”, a declarat Mirel Rădoi.