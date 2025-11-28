Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”

Se pare că interesul pentru a locui într-unul dintre orașele mici din Andaluzia, Spania, este în creștere. Acesta este cazul Mirelei Timofte, o româncă în vârstă de 45 de ani care și-a părăsit țara natală, România, în căutarea unui viitor mai bun. Acum, ea este fermieră în Castel de Ferro, un oraș de coastă din Granada.

Originară din Tulcea, Mirela a decis să plece din România în anul 2005, după ce a absolvit Facultatea de Drept, notează El Español.

Povestea ei și a soțului ei este marcată de efort, familie și dragoste pentru pământ, care reflectă modul în care sosirea lor a contribuit la creșterea și vitalitatea zonei agricole din sudul Spaniei.

Mirela Timofte a sosit acum 20 de ani din Tulcea, Delta Dunării, România, la Castel de Ferro, un orășel de coastă din Granada, „în căutarea unei vieți mai bune”.

„În România câștigam 200 de euro pe lună la un loc de muncă normal, dar aici am ajuns și lucrând pe câmp câștigam acei bani într-o săptămână ca angajat”, spune Timofte, potrivit publicației.

Ceea ce a început ca o ședere temporară pentru a câștiga niște bani pentru această familie s-a transformat, de-a lungul anilor, într-un nou început. Astăzi, atât ea, cât și soțul ei sunt fermieri și își administrează propriile culturi.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că și-au îndeplinit un vis locuind în sudul Spaniei, aceștia sunt departe de familiile lor care locuiesc în România.

