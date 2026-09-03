Proiectul Uniunii Europene este tot mai fragil, căci formula suprastatală impusă de Bruxelles stârnește indignarea unui număr în creștere de țări membre, apreciază realizatoarea de televiziune Corina Drăgotescu. Invitata lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a explicat de ce este resimțit ca nociv regimul autocratic de la vârful UE. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În opinia cunoscutei jurnaliste, valul de reformă față de abordarea excesivă de la Bruxelles se va extinde.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Uniunea Europeană a Sovietelor?

Corina Drăgotescu: De fapt, este o revoltă împotriva autocrației impuse de la Bruxelles.

Ionuț Cristache: Sovietele schimbate cu…

Corina Drăgotescu: Da, exact. Așa este.

Ionuț Cristache: Și mi se pare că aici se poate argumenta și pro și contra.

Corina Drăgotescu: Eu zic că au dreptate.

Ionuț Cristache: Suntem doi putiniști aici și ne-am întâlnit să ne dăm dreptate.

O simplificare periculoasă

Corina Drăgotescu: Eu nu sunt, eu nu vreau cu Putin. Dacă nu suntem cu Ursula (von der Leyen)... Nu vreau nici să aud de Putin, dar…

Ionuț Cristache: Cine naiba vrea să audă de Putin? Am înnebunit la cap?

Corina Drăgotescu: Nu știu, că văd că sunt oameni care zic că…

Ionuț Cristache: Nu, eu n-am văzut. Nici pe ăștia nu i-am cunoscut. Nu știu. Dar e clar că dacă… Asta se propovăduiește în spațiile publice. Dacă nu ești de acord cu politicile Ursulei, ești cu partea ailaltă.

Corina Drăgotescu: Da, pentru că nu mai gândim decât în alb și negru. Suntem atât de revoltați pe viața noastră până la urmă, că nu mai vedem decât alb sau negru.

Real politik se face în zona gri

Invitata a remarcat că opinia publică a devenit radicalizată, însă din deciziile politice importante se iau în zona gri.

„Politica este… o mare parte din ea este în zona gri. Negocierile se fac în zona gri, discuțiile se duc acolo. Ce credem? Că se duc în Parlamentul European și votează, dintr-o dată ridică degetelul și zică, sunt pentru sau sunt împotrivă? Nu. Este un proces care cere timp”, a afirmat Corina Drăgotescu în studioul Gândul.

Europa sau Turnul Babel

Fosta realizatoare de la Realitatea TV a mai observat că, în altă ordine de idei, toată această formulă suprastatală impusă de Comisia Europeană este tot mai costisitoare, lucru care afectează resursele țărilor membre.