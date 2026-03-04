Miruță s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Ce i-a spus despre un eventual program SAFE 2

Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit astăzi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul român a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că discuțiile au vizat promovarea intereselor României în viitoarele programe europene din domeniul apărării și necesitatea unei reacții coordonate la nivelul UE în fața dezinformării.

Radu Miruță a explicat că în cadrul întrevederii cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au existat discuții cu privire la posibilitatea lansării unui program SAFE 2. Ministrul Apărării a transmis că România are fabrici cu tehnologie de ultimă generație, dar și de platforme industriale provenite din vechile unități de producție, care dețin deja certificări și infrastructură strategică.

„Nevoile României au șanse să devină priorități europene atunci când sunt adresate direct și în fața factorilor de decizie. Am vorbit astăzi cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, despre nevoia unui SAFE 2, despre cum să includem direct în regulamentul unui potențial nou program SAFE contribuția industriilor naționale de apărare. Statul român are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generație, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziționate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităților de producție a armamentului. Pot acomoda tehnologia deținută de mari companii care nu dețin, în schimb, aceste bunuri.”

De asemenea, oficialul a transmis că în cadrul discuției de la Bruxelles, a ridicat problema dezinformării în mediul online. Radu Miruță atrage atenția că internetul nu are granție și spune că această problemă necesită o abrodare la nivel european care să nu limiteze libertatea de exprimare, ci propagarea informațiilor false. Ministrul Apărării a reamintit că în urmă cu un an a depus în Parlamentul României un proiect legislativ privind combaterea dezinformării, care necesită îmbunătățiri.

„În biroul președintei Parlamentului European de la Bruxelles am introdus, de asemenea, subiectul dezinformării. Internetul nu are granițe, iar problema trebuie abordată la nivel european, cu neatingerea libertății de exprimare, dar cu efecte care să limiteze propagarea informațiilor false. Am depus acum un an în Parlamentul României un astfel de proiect, care trebuie îmbunătățit, dar care este de pus pe masă. Îi mulțumesc colegului meu, europarlamentarul Dan Barna, care face eforturi permanente ca interesele României să fie pe agenda Parlamentului European.”

