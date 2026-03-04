Prima pagină » Actualitate » Miruță s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Ce i-a spus despre un eventual program SAFE 2

Miruță s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Ce i-a spus despre un eventual program SAFE 2

04 mart. 2026, 18:17, Actualitate
Miruță s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Ce i-a spus despre un eventual program SAFE 2
Galerie Foto 2

Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit astăzi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul român a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că discuțiile au vizat promovarea intereselor României în viitoarele programe europene din domeniul apărării și necesitatea unei reacții coordonate la nivelul UE în fața dezinformării. 

Radu Miruță a explicat că în cadrul întrevederii cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au existat discuții cu privire la posibilitatea lansării unui program SAFE 2. Ministrul Apărării a transmis că România are fabrici cu tehnologie de ultimă generație, dar și de platforme industriale provenite din vechile unități de producție, care dețin deja certificări și infrastructură strategică.

„Nevoile României au șanse să devină priorități europene atunci când sunt adresate direct și în fața factorilor de decizie. Am vorbit astăzi cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, despre nevoia unui SAFE 2, despre cum să includem direct în regulamentul unui potențial nou program SAFE contribuția industriilor naționale de apărare.
Statul român are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generație, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziționate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităților de producție a armamentului. Pot acomoda tehnologia deținută de mari companii care nu dețin, în schimb, aceste bunuri.” 

De asemenea, oficialul a transmis că în cadrul discuției de la Bruxelles, a ridicat problema dezinformării în mediul online. Radu Miruță atrage atenția că internetul nu are granție și spune că această problemă necesită o abrodare la nivel european care să nu limiteze libertatea de exprimare, ci propagarea informațiilor false. Ministrul Apărării a reamintit că în urmă cu un an a depus în Parlamentul României un proiect legislativ privind combaterea dezinformării, care necesită îmbunătățiri.

„În biroul președintei Parlamentului European de la Bruxelles am introdus, de asemenea, subiectul dezinformării. Internetul nu are granițe, iar problema trebuie abordată la nivel european, cu neatingerea libertății de exprimare, dar cu efecte care să limiteze propagarea informațiilor false. Am depus acum un an în Parlamentul României un astfel de proiect, care trebuie îmbunătățit, dar care este de pus pe masă.

Îi mulțumesc colegului meu, europarlamentarul Dan Barna, care face eforturi permanente ca interesele României să fie pe agenda Parlamentului European.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
19:48
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
ULTIMA ORĂ Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
19:28
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
ACTUALITATE Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
19:20
Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital
NEWS ALERT Bolojan atacă PSD: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
19:13
Bolojan atacă PSD: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
NEWS ALERT Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc
19:10
Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc
FLASH NEWS USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă
19:07
USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cinci femei care au schimbat lumea pentru totdeauna cu descoperiri istorice, dar nu au primit Premiul Nobel
HOROSCOP Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
19:34
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
FLASH NEWS „Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
19:29
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”
19:06
România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”
EXCLUSIV Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare
19:02
Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare
REACȚIE Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”
18:55
Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste”

Cele mai noi

Trimite acest link pe