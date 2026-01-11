„Zonele albastre”, adevăr sau mit global? Unde trăiesc oamenii mai mult, de fapt

O nouă cercetare a reanalizat datele și a confirmat faptul că unele dintre regiunile cunoscute drept „zone albastre” sunt autentice. Dar de ce tind oamenii să trăiască mai mult în anumite locuri? Aceasta este o întrebare pe care cercetătorii o studiază de zeci de ani.

Regiunile cunoscute sub numele de „zone albastre” sunt zone reale în care oamenii trăiesc mai mult și au șanse mult mai mari să ajungă la 100 de ani, conform unui nou studiu, citat de Euronews.com.

Așa-numitele „zone albastre” sunt regiuni în care oamenii au o longevitate neobișnuit de mare și unde există o concentrație disproporționat de ridicată de nonagenari și centenari.

Acest termenul a apărut în urmă cu aproape două decenii, însă în ultimii ani validitatea acestor afirmații a fost contestată. Criticii au pus sub semnul întrebării acuratețea vârstelor raportate, susținând că vârstele excepțional de înaintate ale locuitorilor din „zonele albastre” sunt rezultatul unor evidențe deficitare sau al unor erori administrative.

Acum, însă, o nouă cercetare a reanalizat datele și a confirmat că unele dintre regiunile cunoscute drept „zone albastre” sunt autentice.

Conform studiului, care a fost publicat în revista The Gerontologist, aceste zone nu sunt caracterizate doar de un număr neobișnuit de mare de persoane în vârstă, ci și de starea de sănătate și vigoarea remarcabile pe care multe dintre ele le păstrează la vârste înaintate.

„Afirmațiile extraordinare legate de longevitate necesită dovezi extraordinare”, a declarat Steven N. Austad, coautor al studiului și director științific al American Federation for Aging Research.

Potrivit autorilor, pentru a fi desemnată zonă albastră, o regiune trebuie să fie clar definită geografic, să fi avut o concentrație excepțional de mare de persoane care au trăit cel puțin 90 de ani în ultimii 150 de ani și să dispună de documente care să permită verificarea certificatelor de naștere și deces.

De asemenea, menținerea unei stări bune de sănătate pe termen lung este un element esențial, mai ales într-un context în care, în multe părți ale lumii, bolile asociate vârstei înaintate par să apară tot mai devreme.

Deși genetica poate juca și ea un rol important, cercetările indică tot mai clar stilul de viață, alimentația, activitatea fizică și relațiile sociale ca factori centrali ai unei vieți lungi, cu rate scăzute de boli cronice.

„Considerăm că validarea zonelor albastre este importantă, deoarece există lecții valoroase de învățat și surse de inspirație în stilurile de viață care favorizează o viață lungă și sănătoasă. Documentarea dispariției zonelor albastre poate fi la fel de instructivă în privința factorilor de stil de viață asociați cu o sănătate precară la vârste înaintate”, au scris cercetătorii.

Noua analiză confirmă două regiuni geografice în care verificarea vârstelor susține statutul de zonă albastră. Totodată, reanalizează alte două zone care îndeplineau cândva criteriile, dar care nu mai pot fi clasificate astfel.

„Zone albastre” confirmate de știință

Sardinia, Italia

Zona albastră din Sardinia se întinde pe șase sate din partea est-centrală a insulei, într-o regiune numită Ogliastra. Aici, procentul centenarilor născuți între 1880 și 1900 a fost de aproximativ cinci ori mai mare decât în restul Europei și de trei ori mai mare decât media Sardiniei. Această proporție a crescut chiar și după analiza inițială.

La nivel global, mai multe femei decât bărbați ajung la 100 de ani, însă în această zonă a Sardiniei proporțiile sunt aproape egale.

Cercetătorii au verificat vârstele tuturor persoanelor de peste 90 de ani prin compararea arhivelor civile și ecleziastice și prin reconstruirea arborilor genealogici, pentru a exclude erorile sau confuziile de identitate.

Ikaria, Grecia

Ikaria este o mică insulă grecească din Marea Egee, cu o populație de aproximativ 8.000 de locuitori. Când a fost identificată pentru prima dată ca zonă albastră, în 2009, procentul locuitorilor de 90 de ani sau mai mult era de circa trei ori mai mare decât media națională, iar studiile au confirmat un număr neobișnuit de mare de nonagenari și centenari.

Zone albastre care nu mai există

Okinawa, Japonia

În anul 1976, insula japoneză Okinawa era raportată ca având un procent de centenari de șapte ori mai mare decât restul țării, dar cercetătorii au constatat că populația din această zonă, confirmată în 1999 ca fiind cea mai longevivă din lume, nu mai îndeplinește criteriile unei zone albastre.

Doar generațiile născute înainte de 1940 mai respectă criteriile. Până în 2006, rata centenarilor scăzuse la doar aproximativ dublul mediei Japoniei.

Conform studiului, războaiele și occidentalizarea accelerată, asociată în mare parte cu prezența militară americană de lungă durată pe insulă, au erodat sănătatea locuitorilor.

Nicoya, Costa Rica

Nicoya este o altă zonă albastră aflată în declin, aceasta fiind definită inițial de bărbați născuți înainte de 1930, dintre care mulți au ajuns la 100 de ani. Cei născuți ulterior au șanse mai mici de a deveni centenari, din motive încă neclare.

Zona albastră Nicoya cuprinde cinci cantoane vecine: Santa Cruz, Carrillo, Nicoya, Nandayure și Hojancha – în nordul peninsulei Nicoya.

Până în 2010, analizele au arătat că zona originală s-a redus la aproximativ un sfert din dimensiunea inițială, în timp ce o nouă zonă de longevitate excepțională a apărut în trei provincii din nordul Costa Ricăi, aproape de granița cu Nicaragua.

Trăsături comune și noi zone albastre

Un element comun al celor patru zone albastre clasice este izolarea, arată studiul. Sardinia, Ikaria și Okinawa sunt insule sau părți extinse ale unor insule, iar Nicoya se află pe o peninsulă care, până de curând, era greu accesibilă.

Această izolare relativă a permis dezvoltarea unor limbi sau dialecte proprii, precum și a unei posibile unicități culturale și genetice.

Cercetătorii au observat cum unele dintre aceste zone se restrâng, dar au identificat și apariția unor noi zone albastre.

Regiuni candidate din Olanda, China și insula caraibiană Martinica sunt în prezent în curs de validare, înainte de a putea fi acceptate pe scară largă drept noi zone albastre moderne.

Autorul mai recomandă:

Un laureat al Premiului NOBEL vorbește despre secretele „Zonelor Albastre” unde oamenii ar putea trăi până la 110 ani

Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

ACTIVITATEA care prelungește viața și te menține în formă. Este practicată de locuitorii din zonele albastre