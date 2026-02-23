Prima pagină » Actualitate » Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România

Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România

23 feb. 2026, 11:11, Actualitate
Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România
Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action / foto cu caracter ilustrativ

Șeful Jumbo, Apostolos Vakakis, a transmis că atenția sa este concentrată exclusiv pe propriile planuri, fără a fi preocupat de strategiile concurenților internațional.

„Va deveni țânțarul elefant? Să devină mai întâi și vedem”, a declarat el, în modul său caracteristic, atunci când a fost întrebat dacă marjele de profit ale Jumbo ar putea fi amenințate de extinderea dinamică a discounterului olandez Action.

„Opt magazine mult mai mici”

Action a intrat deja pe piața românească și plănuiește o extindere suplimentară în Balcani, scrie presa elenă.

Strategia Action de extindere în România, cea mai importantă piață pentru companie, a fost, de altfel, unul dintre motivele pentru care acțiunile Jumbo au fost retrogradate de analiști, generând presiuni pe bursă.

„Nu are absolut niciun sens să ne concentrăm pe asta. Vorbim despre opt magazine (n.r. – ale olandezilor de la Action), mult mai mici decât cele ale Jumbo, într-o piață de 20 de milioane de oameni”, a explicat Vakakis, subliniind că preferă să se raporteze doar la cifre și rezultate, nu la opinii.

Planurile Jumbo pentru România

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Vakakis a prezentat și strategia de extindere a Jumbo. El a subliniat că pe piața românească obiectivul rămâne dublarea rețelei de magazine, fără a oferi însă un calendar exact pentru realizarea acestui plan.

„Am avut succes în România, suntem lideri în piață”, a spus el, evidențiind potențialul mare și perspectivele solide ale țării.

În prezent, rețeaua Jumbo din România numără 22 de magazine, completate de platforme online în țară, consolidând prezența companiei pe piața locală, scrie Mediafax.

La nivel global, Action a deschis 221 de magazine în primele 9 luni ale anului 2025, în toate cele 14 piețe în care operează. În prima jumătate a anului, compania a raportat o creștere a veniturilor cu 17,9%, ajungând la 7,3 miliarde de euro, majorarea fiind susținută în special de deschiderea magazinelor noi.

Action a fost fondată acum aproape 30 de ani, în Enkhuizen, Olanda, și în prezent operează 3.107 magazine în 14 țări. În 2023, vânzările nete ale companiei au crescut cu 27,8%, până la 11,3 miliarde de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Reprezentanții unui mare retailer, îngrijorați de scăderea vânzărilor din România. „Trăim într-o lume în continuă mișcare”

Ce condiții i-a impus Consiliul Concurenței proprietarului Lidl și Kaufland pentru a achiziționa lanțul românesc de magazine La Cocoș

Ce jucării sunt periculoase pentru copii. Atenție la cadourile pe care le faceți de Crăciun!

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
EDUCAȚIE Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”
11:42
Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”
METEO Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C
11:24
Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C
VIDEO Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
11:10
Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
JUSTIȚIE Mită record. Două funcționare au fost condamnate pentru că au luat mită 100 de lei. Ce trebuiau să facă de banii primiți
11:02
Mită record. Două funcționare au fost condamnate pentru că au luat mită 100 de lei. Ce trebuiau să facă de banii primiți
FINANȚE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunț despre dezghețarea pensiilor: „E prematur”
10:35
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunț despre dezghețarea pensiilor: „E prematur”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ACTUALITATE Andrei Năstac: „Gala în care m-am luptat este top 3 din lume”
12:03
Andrei Năstac: „Gala în care m-am luptat este top 3 din lume”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
FLASH NEWS ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii
11:54
ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii
ULTIMA ORĂ Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”
11:52
Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe