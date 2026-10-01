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Momentul în care ar fi fost cerută mita de 450.000 euro din dosarul Waldevar Energy. Ce spune proprietarul companiei

Momentul în care ar fi fost cerută mita de 450.000 euro din dosarul Waldevar Energy. Ce spune proprietarul companiei
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Mita de 450.000 de euro în cazul Waldevar Energy ar fi fost cerută printr-un mesaj scris pe o tabletă, lângă un gard metalic, din curtea companiei, scrie Mediafax. Scena aceasta apare în declarația omului care a sesizat Direcția Națională Anticorupție.

Pasajul apare în dosarul de la Tribunalul București, preluat de Mediafax. Cazul s-a mediatizat mult după ce judecătorii i-au arestat pe Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy, și pe complicele său, slovenul Gregor Hudohmet, director al companiei GEN-i Sonce.

Leon Ion Arhire, acționarul unic al companiei Waldevar Energy, a descris cum a fost luat deoparte de Gregor Hudohmet departe de ceilalți.

„Am ieșit afară din hala în care ne aflam și am mers la vreo 50 de metri de hală, unde ne-am oprit lângă un gard metalic”, a povestit Arhire.

„Gregor mi-a înmânat o tabletă și un stilou pentru a scrie pe tabletă, iar pe tabletă era scris un mesaj text”, a continuat el.

„Mesajul text preciza explicit că trebuie să-i dau 2% comision, așa cum am avut înțelegerea inițială cu Dragomir Cristian”, a declarat proprietarul Waldevar, potrivit sursei citate.

Conform declarației, Arhire trebuia să scrie pe tabletă dacă are vreo problemă, fără să vorbească. El a înapoiat tableta, confirmând că înțelegerea rămâne în picioare.

Arhire a ridicat însă o problemă legată de firma care urma să primească banii.

„Dacă noi facem plata de 450.000 de euro plus TVA, cum solicitase el, cu siguranță se vor sesiza organele din România pentru combaterea spălării banilor”, a avertizat el.

Arhire a spus că, pentru Waldevar suma nu era mare, firma făcând plăți de milioane de euro. O firmă mică ca Smart Green Design ar fi atras însă imediat atenția autorităților.

„Gregor a spus că este ok”, a declarat Arhire. Potrivit spuselor lui, Hudohmet i-a cerut să meargă mai departe cu contractele.

Ce spun procurorii și apărarea

Procurorul a arătat că declarația se coroborează cu înregistrările ambientale din dosar și a mai precizat că Arhire a semnalat în repetate rânduri nereguli, fără ca inculpații să țină cont.

Avocatul lui Cristian Theodor Dragomir (CEO-ul Waldevar Energy) a solicitat ca declarația să fie analizată ținând cont de calitatea lui Arhire. Acesta este autorul sesizărilor către DNA și colaborator cu identitate reală.

De precizat este că, judecătorul a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gregor Hudohmet și Cristian Theodor Dragomir.

sursă foto: Mediafax

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