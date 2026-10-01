După presiunea venită din partea jurnaliștilor români angajați la Bloomberg cu privire la perspectivele ratingului de țară al României, acum a venit rândul Reuters să lanseze „avertismente” similare. Impasul politic al României, care durează de mai bine de cinci luni, și eșecul de a numi miercuri un nou guvern accentuează presiunile asupra ratingului de țară înainte de revizuirea programată de agenția S&P, scrie Reuters. Potrivit acesteia, discuțiile privind organizarea unor alegeri anticipate sau venirea la guvernare a unei coaliții formate din PSD și AUR ar putea declanșa noi temeri în rândul investitorilor cu privire la eforturile României de a reduce deficitul bugetar.

Cu doar două săptămâni în urmă, celebra publicație americană Bloomberg avertiza, într-un articol scris de două românce, că țara noastră riscă să fie retrogradată în categoria „junk” de către Fitch din cauza crizei politice persistente. Deși ratingul acestei agenții urmează să fie analizat peste patru luni, avertismentul a venit într-un moment în care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, încerca să își contureze o majoritate în parlament.

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Nicușor Dan l-a desemnat pe Mureșan pe 17 septembrie să formeze un nou guvern, în condițiile în care celelalte partide semnalau că nu există nicio șansă pentru ca acesta să treacă mai departe de votul parlamentarilor. La doar o zi distanță, pe 18 septembrie, Bloomberg a publicat materialul care a fost rapid preluat de presa din întreaga țară. „Avertismentul Fitch”, așa cum era prezentat de autorii articolului din Bloomberg, era de fapt o declarație a unui analist economic într-un interviu acordat publicației.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât mai mult ridică semne de întrebare cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustarea necesară”, a spus Malgorzata Krzywicka, director și analist principal pentru România și Polonia în cadrul Fitch Ratings, în interviul pentru Bloomberg.

În cazul de față, avertismentul lansat de Reuters vine la doar o zi distanță de declarațiile făcute de Nicușor Dan, care a precizat că se va opune în continuare intrării partidului AUR la guvernare și exclude posibilitatea de a organiza anticipate. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri, și pe partea de securitate și pe partea de UE, iar mandatul pe care mi l-au dat cetățenii este păstrarea direcției pro-occidentale”.

Reuters menționează în articolul publicat joi că perspectiva organizării unor alegeri anticipate sau venirea la guvernare a unei coaliții formate din Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor ar putea declanșa noi temeri în rândul agențiilor de rating cu privire la eforturile României de a reduce deficitul bugetar.

Vineri, agenția S&P urmează să revizuiască ratingul de credit al României, care în prezent se situează la cea mai joasă treaptă de investiții, cu o perspectivă negativă. O evaluare nefavorabilă ar face ca România să fie retrogradată în categoria „junk” dacă dezechilibrele fiscale și incertitudinea politică nu sunt remediate.

În prezent, deși riscurile de retrogradare sunt ridicate, unii analiști anticipează că țara noastră va evita o retrogradare iminentă datorită fondurilor europene, care sunt privite ca principalul factor de stabilitate economică în acest moment, dar și al consensului politic minim între partide privind continuarea ajustărilor fiscale în anul 2027.

„Finanțele publice ale României s-au îmbunătățit, însă sunt necesare mult mai multe progrese pentru a liniști investitorii și a elimina riscul unei retrogradări a ratingului de credit”, au declarat analiștii de la Capital Economics.

În această ordine de idei, „atât S&P, cât și Moody’s ar putea tolera o perioadă mai prelungită de instabilitate politică, cu condiția ca consolidarea fiscală să rămână pe drumul cel bun, dar probabil nu dincolo de primul trimestru al anului 2027”, a precizat pentru Reuters Guillaume Tresca, strateg senior pentru piețe emergente la Generali Asset Management. Potrivit acestuia, „o abatere semnificativă de la traiectoria consolidării fiscale sau convocarea unor alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare”.

De asemenea, chiar și în cazul în care nu se vor organiza alegeri anticipate, Reuters notează că perspectiva ca partidul AUR să ajungă la guvernare împreună cu PSD ar putea declanșa o nouă temere în rândul investitorilor, deoarece aceasta ar putea deraia țara de la eforturile de reducere a deficitului bugetar al României.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a precizat că România nu își poate permite în acest moment să încetinească ritmul consolidării fiscale, indiferent de tulburențele politice.

„Am auzit nu o dată, ci de mai multe ori opinia că am putea lua o pauză, reduce deficitul la 6% din producție și apoi să punem pauză”, a declarat Nazare la o conferință financiară săptămâna aceasta. „Nu ne putem permite să ne oprim. Podul din spatele nostru e rupt, nu mai rămâne decât înainte.”