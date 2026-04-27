Dominic Fritz, înainte de consultările de la Cotroceni: „E cel mai prost moment pentru jocuri politice”. Miza de 16 miliarde de euro care este în joc

Înainte de consultările cu președintele Nicușor Dan, programate pentru astăzi la Palatul Cotroceni, liderul USR, Dominic Fritz, a transmis un mesaj public. El consideră că acesta este „cel mai prost moment pentru jocuri politice”.

În context, primarul orașului Timișoara arată că formațiunea sa va cere „responsabilitate” la discuțiile cu șeful statului.

Fritz: „Pentru apărarea României și a Europei”

Potrivit liderului USR, prioritar este ca România să încheie negocierile pentru împrumutul de 16 miliarde de euro contractat prin Programul SAFE de înzestrare militară.

Iată ce mesaj a postat pe Facebook Dominic Fritz:

„Mai avem 33 de zile în care România trebuie să încheie contractele din programul SAFE. Echipa de negociere s-a mișcat foarte bine și suntem aproape de finiș – vorbim despre peste 16 miliarde de euro pentru apărarea României și a Europei. Acest program nu înseamnă doar o securitate mai mare și o înzestrare mult așteptată a Armatei Române. Înseamnă și mii de locuri de muncă noi și oportunități reale pentru industria românească.

De aceea, astăzi, la Cotroceni, voi cere încă o dată responsabilitate. Negocierile nu sunt încă închise. Nu avem voie să ne subminăm propria echipă care lucrează pentru România nici cu moțiuni de cenzură, nici cu blocaje în parlament, nici cu atacuri publice la adresa negociatorilor. E cel mai prost moment pentru jocuri politice.

SAFE este un program de patriotism. Miniștrii USR vor duce mandatul lor mai departe, pentru securitatea României și a fiecărui cetățean român”.

