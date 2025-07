Moartea lui Felix Baumgartner a scos la iveală imagini rare cu PĂRINȚII săi. Mihaela Rădulescu, sprijinul discret și apropiat al familiei

Moartea lui Felix Baumgartner a îndurerat o lume întreagă. În aceste momente grele, părinții săi, Eva și Johann, și Mihaela Rădulescu, partenera sa timp de 12 ani, sunt în stare de șoc. Imagini rare cu familia regretatului parașutist, despre care apropiații aminteau de legătura profundă dintre ei au reapărut online.

Moartea fulgerătoare a parașutistului Felix Baumgartner, cunoscut pentru saltul său istoric din stratosferă, a provocat un val de durere în întreaga lume.

De departe, cei mai afectați sunt părinții sportivului, Eva și Johann Baumgartner, dar și Mihaela Rădulescu, partenera sa de viață din ultimii 12 ani.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri internaționale. Deși nu au fost căsătoriți, vedeta din România a fost complet integrată în familia sportivului austriac, având o relație extrem de apropiată cu mama acestuia, Eva, pe care o numea cu afecțiune „mamă”.

Cei doi au trăit o poveste de dragoste discretă, dar profundă, menținând o relație stabilă, în ciuda navetelor între România, Monaco, Elveția și Austria. „Bazată pe respect, încredere și libertate”, așa descriau apropiații relația lor.

Pe rețelele de socializare, fanii au readus în atenție fotografii rare cu părinții lui Felix, publicate în trecut chiar de sportiv. Într-una dintre ele, mama lui, Eva, îi verifica echipamentul înainte de celebrul salt din 2012.

„Aici e mama verificând dacă și casca mea e sigură pentru săritură. De aceea o iubim pe mama, pentru că întotdeauna își face griji”, scria atunci Felix, cu umor și tandrețe.

De asemenea, în 2017, cu ocazia aniversării tatălui său, Baumgartner posta un mesaj emoționant: „La mulți ani, tata! Îți mulțumesc pentru toți acești ani minunați pe care i-am petrecut împreună. Fiul tău, Felix Jr. #bestfatherever”.

În lipsa unui act de căsătorie, mulți se întreabă ce se va întâmpla cu averea estimată la peste 250 de milioane de dolari a lui Felix Baumgartner.

Conform legislației austriece, moștenirea va reveni rudele de gradul I, adică părinților săi, Eva și Johann.

Felix Baumgartner a devenit o legendă a sporturilor extreme în 2012, după ce a sărit din stratosferă, de la aproape 39.000 de metri altitudine. Echipat cu un costum presurizat, a devenit primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, atingând 1.357,6 km/h în doar 50 de secunde.

The world lost one of its greatest daredevils today. Felix Baumgartner — the man who jumped from space.

My heart is with his family and his dear partner, the kindest light, @mihaschw.

May Felix’s memory forever be a blessing of bravery, love, and joy.🕯️❤️ pic.twitter.com/RQDNCPR8uH

— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) July 17, 2025