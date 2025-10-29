Moartea tragică a unui român a bulversat o întreagă comunitate din Italia. „Giovani” a fost ucis de un macedonean într-un accident stupid

Un român, Ioan „Giovani” Bud, în vârstă de 72 de ani, și-a pierdut viața pe 27 octombrie, în urma unui accident rutier stupid petrecut în jurul orei 12:00, pe o șosea din localitatea Bazzano, un sat care aparține de L’Aquila, regiunea Abruzzo. Tragedia petrecut în apropierea supermarketului Oasi din Bazzano, relatează publicația Il Capoluogo.

Potrivit presei italiene, Ioan Bud – cunoscut de toți drept „Giovanni” – traversa strada pe jos, împingând bicicleta, după ce își făcuse cumpărăturile, când a fost lovit de un camion condus de un cetățean macedonean în vârstă de 60 de ani. Impactul a fost puternic, iar rănile suferite de român s-au dovedit fatale, conform Rotalianul.

Echipajele de urgență sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, iar pentru salvarea sa a fost solicitat și elicopterul medical. Din nefericire, conaționalul nostru a murit înainte de a ajunge la Spitalul San Salvatore.

Conform publicației Il Centro, testele preliminare au indicat că șoferul camionului nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, însă autoritățile continuă verificările pentru a clarifica toate aspectele accidentului. Imaginile camerelor de supraveghere din zonă vor fi esențiale pentru a stabili exact dinamica tragediei, mai ales că, din primele date, camionul nu circula cu viteză excesivă.

Ioan Bud, originar din România, venise pentru prima dată la L’Aquila după cutremurul devastator din 2009, în căutarea unui loc de muncă și a unei vieți mai bune. După o perioadă petrecută în țara de origine, se întorsese în Italia, unde își câștiga existența din munci ocazionale de grădinărit, instalații sanitare și zidărie.

„Giovani” era un om modest și respectat de comunitate, cunoscut pentru hărnicia și bunătatea sa, spun toți cei care l-au cunoscut. Trăia într-o rulotă în zona Bazzano și obișnuia să frecventeze barul gării din Paganica, unde era privit cu simpatie de localnici. Comunitatea din L’Aquila deplânge pierderea românului Ioan Bud, un om care, după o viață de sacrificii și muncă, a sfârșit tragic departe de casă.

