Prima pagină » Actualitate » Casa Poporului deține recordul pentru cele mai lungi și murdare perdele din România. Pare că n-au mai fost spălate de aproape 30 de ani

Casa Poporului deține recordul pentru cele mai lungi și murdare perdele din România. Pare că n-au mai fost spălate de aproape 30 de ani

Luiza Dobrescu
08 mart. 2026, 05:00, Știri politice

Pentru a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, e lesne de înțeles că perdelele și draperiile trebuie să fie pe măsură. Cu o lungime de aproape 10 metri, acestea ar putea fi declarate cele mai lungi perdele din România. Dar și cele mai murdare. La Camera Deputaților, acestea par să nu mai fi fost date jos de aproape 30 de ani.

Nu știm cine a fost designerul interior care a ales perdelele pentru Casa Poporului, dar nimeni n-a îndrăznit să le mai schimbe. Sau să le spele. Ne referim, desigur, la impozantele perdele, lungi de aproape 10 m, care acoperă ferestrele prin care pătrunde vântul în clădire şi pe care le mişcă la fiecare adiere.

La fel de greu este de aflat și care a fost culoarea originală a acestor perdele, întrucât patina timpului le-a adus o nuanță cenușie, iar pe alocuri se pot zări și pete de diverse origini şi mărimi, pe care se pare că nimeni nu le mai bagă în seamă.

„Perdelele se spală de două ori pe an”

„Ambientarea și amenajarea spațiilor interioare (săli, saloane, cabinete, birouri și spații circulate – holuri) se realizează de către personalul Direcției administrative și al Centrului Internațional de Conferințe, în funcție de activitatea zilnică desfășurată în aceste spații, de bugetele alocate și dacă legislația permite achiziționarea de obiecte de mobilier, covoare, mochete, flori, etc.(în interior)

În curtea Palatului Parlamentului, întreținerea spațiilor verzi este asigurată de personalul serviciului horticol din cadrul Direcției administrative(în exterior)

 Serviciile de întreținere și curățenie din Camera Deputaților se realizează cu personal și mijloace proprii de către Direcția administrativă. Astfel, spălatul covoarelor are loc semestrial, în timpul vacanțelor parlamentare și ori de câte ori este necesar,  cu aspiratoare profesionale cu funcție de aspirare și spălare, iar spălatul perdelelor se efectuează de două ori pe an.

Activitatea de curățenie se face în baza unui program anual, pe zone de lucru, care cuprinde acțiuni zilnice și periodice”, ni se transmite din partea Biroului pentru Informare Publică și Relația cu Societatea Civilă a Camerei Deputaţilor.

Nu acelaşi lucru se întâmplă şi în sectorul Senatului. Acolo, perdelele sunt spălate periodic, judecând după nuanţa alb lăptos. Deşi, şi acolo se poate vedea uzura timpului.

Dacă la capitolul igienă nu se pot pune de acord senatorii cu deputaţii, când vine vorba de parcat pe trotuar se pun de acord toţi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele

Intră la vot trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan. Educația, Apărarea și Externele, scoase „la tablă”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Interviu cu garda jos. Fosta candidată la preşedinţie, Ioana Ramona Bruynseels: „Le-aș spune femeilor tinere un lucru foarte direct: nu intrați în politică pentru validare”
05:00
Interviu cu garda jos. Fosta candidată la preşedinţie, Ioana Ramona Bruynseels: „Le-aș spune femeilor tinere un lucru foarte direct: nu intrați în politică pentru validare”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
20:06
Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
FLASH NEWS De Ziua Femeii, social-democratele din Buzău și Constanța au tăiat tortul miresei
18:02
De Ziua Femeii, social-democratele din Buzău și Constanța au tăiat tortul miresei
FLASH NEWS Dacă i s-ar propune, preşedintele Senatului nu ar refuza şefia SRI. Mircea Abrudean:”Nu pot să fiu ipocrit”
16:10
Dacă i s-ar propune, preşedintele Senatului nu ar refuza şefia SRI. Mircea Abrudean:”Nu pot să fiu ipocrit”
FLASH NEWS Nicuşor Dan, reacție nervoasă în faţa protestatarilor de la Cotroceni. De ce a ridicat vocea preşedintele şi ce l-a scos din sărite
14:34
Nicuşor Dan, reacție nervoasă în faţa protestatarilor de la Cotroceni. De ce a ridicat vocea preşedintele şi ce l-a scos din sărite
ULTIMA ORĂ Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București. În ce stare se află
13:01
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București. În ce stare se află
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii pentru cele mai speciale persoane din viața noastră
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Cel mai mare gheizer acid al lumii „s-a trezit la viață” după cinci ani de tăcere

Cele mai noi

Trimite acest link pe