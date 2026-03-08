Pentru a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, e lesne de înțeles că perdelele și draperiile trebuie să fie pe măsură. Cu o lungime de aproape 10 metri, acestea ar putea fi declarate cele mai lungi perdele din România. Dar și cele mai murdare. La Camera Deputaților, acestea par să nu mai fi fost date jos de aproape 30 de ani.

Nu știm cine a fost designerul interior care a ales perdelele pentru Casa Poporului, dar nimeni n-a îndrăznit să le mai schimbe. Sau să le spele. Ne referim, desigur, la impozantele perdele, lungi de aproape 10 m, care acoperă ferestrele prin care pătrunde vântul în clădire şi pe care le mişcă la fiecare adiere.

La fel de greu este de aflat și care a fost culoarea originală a acestor perdele, întrucât patina timpului le-a adus o nuanță cenușie, iar pe alocuri se pot zări și pete de diverse origini şi mărimi, pe care se pare că nimeni nu le mai bagă în seamă.

„Perdelele se spală de două ori pe an”

„Ambientarea și amenajarea spațiilor interioare (săli, saloane, cabinete, birouri și spații circulate – holuri) se realizează de către personalul Direcției administrative și al Centrului Internațional de Conferințe, în funcție de activitatea zilnică desfășurată în aceste spații, de bugetele alocate și dacă legislația permite achiziționarea de obiecte de mobilier, covoare, mochete, flori, etc.(în interior) În curtea Palatului Parlamentului, întreținerea spațiilor verzi este asigurată de personalul serviciului horticol din cadrul Direcției administrative(în exterior) Serviciile de întreținere și curățenie din Camera Deputaților se realizează cu personal și mijloace proprii de către Direcția administrativă. Astfel, spălatul covoarelor are loc semestrial, în timpul vacanțelor parlamentare și ori de câte ori este necesar, cu aspiratoare profesionale cu funcție de aspirare și spălare, iar spălatul perdelelor se efectuează de două ori pe an.

Activitatea de curățenie se face în baza unui program anual, pe zone de lucru, care cuprinde acțiuni zilnice și periodice”, ni se transmite din partea Biroului pentru Informare Publică și Relația cu Societatea Civilă a Camerei Deputaţilor.

Nu acelaşi lucru se întâmplă şi în sectorul Senatului. Acolo, perdelele sunt spălate periodic, judecând după nuanţa alb lăptos. Deşi, şi acolo se poate vedea uzura timpului.

Dacă la capitolul igienă nu se pot pune de acord senatorii cu deputaţii, când vine vorba de parcat pe trotuar se pun de acord toţi.

