Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, a fost invitatul lui Mihai Morar, în cadrul unei ediții a podcastului „Fain & Simplu”. Voiculescu a dezvăluit cum, de-a lungul anilor, a fost sunat de mai mulți președinți ai României, care îi cereau favoruri.

„Iliescu, Constantinescu, Băsescu m-au sunat, mai puțin Iohannis”, a spus Dan Voiculescu, precizând, totuși, că nu a fost sunat niciodată de Klaus Iohannis.

Potrivit patronului trustului Intact, mesajele erau aproape identice: „Ce vrei să-ți dăm, ca să fii prietenos cu noi”.

Întrebat care dintre foștii șefi de stat a exercitat cea mai mare presiune asupra sa, Dan Voiculescu a spus că este vorba despre Traian Băsescu. Mai mult, acesta a dezvăluit că a făcut pușcărie din cauza lui Băsescu.

„Băsescu a fost cel mai virulent și, de fapt, a și dovedit-o. Dacă nu ești cu noi și dacă nu asculți ce spunem noi, vei face pușcărie. Și am făcut pușcărie”, a mărturisit el.

