Moldova a decretat stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile

Moldova a decretat stare de urgență în sectorul energetic / Sursa FOTO: Pexels

Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic, pe întreg teritoriul țării, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026, anunță Ministerul Energiei într-un comunicat preluat de Agerpres.

„În conformitate cu articolul 29 din Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză, măsura a fost propusă în baza ședinței de astăzi convocată pe platforma Centrului Național de Management al Crizei și în baza solicitării Ministerului Energiei.

În contextul atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești – Isaccea, decizia este fundamentată de analiza riscurilor, de necesitatea unor intervenții urgente pentru protejarea infrastructurii critice și mobilizarea resurselor suplimentare”, se menționează în comunicat.

Linia Vulcănești-Isaccea, distrusă de ruși

Potrivit sursei citate, din momentul incidentului, produs pe 23 martie la ora 19:15, operatorul de transport ÎS „Moldelectrica” a activat imediat protocoalele de siguranță. Au fost efectuate încercări de reconectare automată a liniei, însă acestea nu au avut succes. Defecțiunile tehnice identificate pe teritoriul Ucrainei, la elementele de susținere a conductoarelor, indică un scurtcircuit sever care necesită intervenții specializate.

Linia 400 kV Vulcănești-Isaccea este principala arteră de import din sistemul ENTSO-E – rețeaua europeană care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. Această linie de înaltă tensiune asigură între 60% și 70% din consumul energetic al Republicii Moldova.

Fluxurile pe această direcție sunt la 0 MW, ceea ce înseamnă că, începând de miercuri, 25 martie, va exista un deficit estimat de până la 350-400 MW în orele de vârf.

„Chiar dacă sistemul funcționează momentan stabil prin utilizarea liniilor de 110 kV în regim insularizat și prin reconectarea LEA 330 kV Bălți-Dnestrovsc, aceste resurse sunt limitate și pot acoperi doar o fracțiune din necesarul național. Mai mult, procesul de restabilire este îngreunat de identificarea unor rămășite de drone prăbușite în apropierea infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în totalitate în siguranță”, se mai arată în comunicat.

Ce vor să facă autoritățile

În acest context, declararea stării de urgență nu este doar o formalitate, ci un mecanism juridic care oferă pârghiile necesare pentru a preveni un prejudiciu masiv al sistemului:

  • „în primul rând, permite adoptarea unor decizii rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării către cetățeni;
  • în al doilea rând, oferă cadrul pentru alocarea imediată a mijloacelor financiare necesare procurării energiei și echipamentelor de urgență;
  • în al treilea rând, permite Guvernului să dispună, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să protejăm obiectivele critice ale economiei și instituțiile sociale”, transmite Ministerul Energiei din Republica Moldova.

Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri

Recomandarea video

Citește și

SPORT A jucat la Dinamo și Rapid, dar a negociat cu Gigi Becali să preia FCSB. „Am discutat 4 ore!”
10:38
A jucat la Dinamo și Rapid, dar a negociat cu Gigi Becali să preia FCSB. „Am discutat 4 ore!”
IMOBILIARE Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
10:36
Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
FLASH NEWS PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
10:26
PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
FLASH NEWS Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment
10:04
Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment
RELIGIE Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu trebuie să faci de „Ziua Cucului”, potrivit credinței populare
09:43
Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu trebuie să faci de „Ziua Cucului”, potrivit credinței populare
FLASH NEWS Mașinile pe benzină și motorină pierd teren în fața vehiculelor electrice după saltul uriaș al prețurilor la pompă
09:29
Mașinile pe benzină și motorină pierd teren în fața vehiculelor electrice după saltul uriaș al prețurilor la pompă
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Cum arată azi vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara, clădirea cu buncăr și piscină
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
O moleculă ciudată are proprietăți rare pe care chimiștii nu le-au mai văzut niciodată
Gândul de Vreme În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:37
În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
RĂZBOI Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
10:08
Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
CONTROVERSĂ „Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
10:00
„Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
UTILE Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi
09:28
Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi
EXTERNE Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
09:13
Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
CONTROVERSĂ Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”
09:10
Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”

