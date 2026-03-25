Moldova a decretat stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile

Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic, pe întreg teritoriul țării, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026, anunță Ministerul Energiei într-un comunicat preluat de Agerpres.

„În conformitate cu articolul 29 din Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză, măsura a fost propusă în baza ședinței de astăzi convocată pe platforma Centrului Național de Management al Crizei și în baza solicitării Ministerului Energiei.

În contextul atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești – Isaccea, decizia este fundamentată de analiza riscurilor, de necesitatea unor intervenții urgente pentru protejarea infrastructurii critice și mobilizarea resurselor suplimentare”, se menționează în comunicat.

Linia Vulcănești-Isaccea, distrusă de ruși

Potrivit sursei citate, din momentul incidentului, produs pe 23 martie la ora 19:15, operatorul de transport ÎS „Moldelectrica” a activat imediat protocoalele de siguranță. Au fost efectuate încercări de reconectare automată a liniei, însă acestea nu au avut succes. Defecțiunile tehnice identificate pe teritoriul Ucrainei, la elementele de susținere a conductoarelor, indică un scurtcircuit sever care necesită intervenții specializate.

Linia 400 kV Vulcănești-Isaccea este principala arteră de import din sistemul ENTSO-E – rețeaua europeană care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. Această linie de înaltă tensiune asigură între 60% și 70% din consumul energetic al Republicii Moldova.

Fluxurile pe această direcție sunt la 0 MW, ceea ce înseamnă că, începând de miercuri, 25 martie, va exista un deficit estimat de până la 350-400 MW în orele de vârf.

„Chiar dacă sistemul funcționează momentan stabil prin utilizarea liniilor de 110 kV în regim insularizat și prin reconectarea LEA 330 kV Bălți-Dnestrovsc, aceste resurse sunt limitate și pot acoperi doar o fracțiune din necesarul național. Mai mult, procesul de restabilire este îngreunat de identificarea unor rămășite de drone prăbușite în apropierea infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în totalitate în siguranță”, se mai arată în comunicat.

Ce vor să facă autoritățile

În acest context, declararea stării de urgență nu este doar o formalitate, ci un mecanism juridic care oferă pârghiile necesare pentru a preveni un prejudiciu masiv al sistemului:

„în primul rând, permite adoptarea unor decizii rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării către cetățeni;

în al doilea rând, oferă cadrul pentru alocarea imediată a mijloacelor financiare necesare procurării energiei și echipamentelor de urgență;

în al treilea rând, permite Guvernului să dispună, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să protejăm obiectivele critice ale economiei și instituțiile sociale”, transmite Ministerul Energiei din Republica Moldova.

