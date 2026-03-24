Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu a transmis că Rusia ”continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova” și să pună în pericol viața cetățenilor.

Maia Sandu: ”Acum e nevoie să fim solidari, să înțelegem seriozitatea situației, să fim rezistenți”

Președinta Republicii Moldova a transmis că Rusia pune în pericol ”tot mai des” securitatea și sănătatea moldovenilor. Maia Sandu a punctat că un atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, care asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul de electricitate al Republicii Moldova. Potrivit mesajului transmis de liderul statului, vor fi luate măsuri pentru a-i proteja pe cetățeni.

”Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor.

După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate. Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric.