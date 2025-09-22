MOLDOVA, sub presiunea Kremlinului. Strategia în 4 pași a Rusiei pentru a răsturna cursul pro-UE al Chișinăului

Kremlinul a pus în aplicare un plan secret, în patru puncte, similar cu cel folosit pentru influențarea alegerilor prezidențiale din România, pentru destabilizarea Republicii Moldova la alegerile parlamentare de la finalul lui septembrie.

Documente obținute de Bloomberg indică o strategie complexă a Rusiei, cu patru direcții principale, menită să influențeze scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pe 28 septembrie.

Ținta finală: îndepărtarea Maiei Sandu și blocarea parcursului european al țării. Autoritățile de la Chișinău au anunțat percheziții masive, blocări de conturi pe rețele sociale și confiscări de bani folosiți pentru coruperea alegătorilor.

Planul, finalizat în primăvară și coordonat direct de la Kremlin, vizează patru axe: mobilizarea moldovenilor din diaspora (inclusiv din Rusia) pentru a-i aduce la vot în secții din UE; finanțarea de proteste pentru destabilizare internă; o campanie masivă de dezinformare pe Telegram, TikTok și Facebook; utilizarea de materiale compromițătoare pentru șantajarea unor oficiali și perturbarea procesului electoral.

Doi oficiali europeni citați de Bloomberg spun că este „aproape sigur” că Moscova va încerca să execute acest plan.

Moldova, la răscruce de drumuri

Miza este uriașă: alegerile din 28 septembrie pot accelera sau frâna drumul Moldovei către UE, într-un context în care PAS riscă să piardă majoritatea, iar tabăra pro-rusă a câștigat teren.

Țara se află între Ucraina, aflată în război, și România, stat NATO și UE, ceea ce transformă scrutinul într-un test regional de securitate și reziliență democratică, potrivit Reuters.

Chișinăul a intensificat măsurile de protecție a integrității votului. Luni dimineață, procurorii și polițiștii au făcut peste 250 de percheziții la persoane suspectate că plănuiau proteste violente finanțate de Rusia. În ultimele zile, autoritățile au confiscat sume considerabile de bani destinate cumpărării de voturi și au anunțat blocarea a sute de conturi și rețele false pe TikTok și alte platforme.

Kremlinul a refuzat să comenteze acuzațiile, menținând poziția oficială că nu intervine în alegerile altor state. Între timp, avertismentele despre instrumentarul hibrid al Rusiei – dezinformare, manipularea diasporei, folosirea clerului și rețele de boți precum „Matryoshka” – s-au înmulțit în spațiul european.

În fața presiunii, Maia Sandu a avertizat, în plenul Parlamentului European, că Moldova riscă să fie folosită ca instrument împotriva Ucrainei și ca platformă pentru atacuri hibride la adresa UE. Ea a descris alegerile din această toamnă drept decisive pentru democrația și securitatea regională, denunțând finanțări ilicite, cumpărare de voturi și operațiuni de dezinformare.

Planul atribuit Moscovei vizează și „cosmetizarea” percepției despre scrutin: crearea impresiei unei competiții reale, dar controlate, prin mesaje în română și rusă care o atacă pe Sandu – „marioneta Occidentului” – și induc ideea că țara ar fi împinsă spre „sărăcie și război”.

Scenariul include proteste violente în ziua votului și după, pentru a contesta rezultatul (dacă PAS câștigă) sau a cere demisia Maiei Sandu (dacă PAS pierde).