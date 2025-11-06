Moment emoționant. Jurnalistul britanic care s-a îndrăgostit de România a devenit cetățean român. Charlie Ottley: „În sfârșit, o pot numi casa mea spirituală și legală!” Ministrul Justiției, prezent la ceremonie

Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează țara noastră, a depus, joi, jurământul de credinţă faţă de România, devenind astfel şi cetăţean român. La ceremonie a asistat şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Ceremonia solemnă organizată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în cadrul căreia cetăţeni ai mai multor state au depus jurământul de credinţă faţă de România, devenind astfel şi cetăţeni români, a avut loc joi.

„Mulțumesc Excelenței Sale Laura Popescu, ambasadoarea României la Londra pentru nominalizarea pentru Cetățenie de Onoare a României pentru Servicii Culturale. În sfârșit, pot numi Romania casa mea spirituală și legală! Mulțumim tuturor celor care au susținut eforturile noastre și nu uitați să urmăriți Flavours of Romania și Republica Moldova pe Netflix România! Este ultima serie a trilogiei și poate cea mai bună lucrare a noastră!”, a transmis, joi, pe Facebook, Charley Ottley.

Printre persoanele care au depus jurământul se numără şi jurnalistul britanic Charlie Ottley, stabilit în România.

”Cu acest prilej, Ministrul Justiţiei le-a transmis un mesaj de apreciere şi felicitări celor care astăzi au ales să îmbrăţişeze tradiţiile, valorile şi principiile care definesc statul român, subliniind faptul că întreg cadrul instituţional este implicat în asigurarea protejării drepturilor cetăţeneşti, într-un climat bazat pe echitate şi respect reciproc. Totodată, i-a încurajat pe noii cetăţeni ai României să participe activ la viaţa comunităţii şi să contribuie la consolidarea unei societăţi moderne, puternice şi unite”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Justiţiei.

Recent, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, scria pe Facebook că a avut o vizită neaşteptată la minister, dar care l-a bucurat enorm, din partea lui Charlie Ottley.

Cu această ocazie, Miruţă a aflat că Ottley, devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, a depus solicitarea pentru cetăţenia română, însă dosarul încă se plimba prin hăţişul birocratic.

Charlie Ottley a prezentat în documentarele sale frumusețea României

Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele sale despre România, precum ”Wild Carpathia” şi ”Flavours of Romania”, a creat o serie de videoclipuri care să prezinte frumuseţea şi diversitatea ţării noastre.

De asemenea, Netlix difuzează episoade dedicate din documentarul ”Flavours of Romania and The Republic of Moldova”, regizat de Charlie Ottley, patrimoniului cultural şi potenţialul turistic al Republicii Moldova.

