Prima pagină » Actualitate » Moment emoționant la 10.000 de metri altitudine, într-un avion Tarom. Imnul României a fost interpretat la vioară de un jandarm

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 15:48, Actualitate

Un jandarm a oferit pasagerilor, dintr-un zbor Tarom, un scurt moment muzical de rară virtuozitate, când a început să cânte la vioară imnul României. Călătorii au avut ocazia să audă acordurile de la „Deșteaptă-te române”, la 10.000 de metri altitudine, într-o atmosferă de emoție și solemnitate. Câțiva dintre cei care avut parte de această experiență au avut lacrimi în ochi, parcă readuși pentru câteva clipe pe tărâmurile natale, semn că dorul de țară transcende granițele fizice. Pasagerii au filmat momentul și la final l-au aplaudat pe jandarm.

„Imnul României, interpretat de un jandarm, în avion, la peste 10.000 de metri altitudine.
Mulțumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulțumim întregului personal, dar și călătorilor pentru un zbor cu totul diferit!
La mulți ani, România!”

Cele mai noi