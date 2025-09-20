Prima pagină » Actualitate » Moment festiv la USR. Partidul împlinește 9 ani. Președintele Fritz recunoaște că România o duce rău cu USR la guvernare: Românii nu o duc bine momentan/Mulți oameni simt că puterea lor de cumpărare a scăzut

Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 10:39, Actualitate
Moment festiv la USR. Partidul împlinește 9 ani. Președintele Fritz recunoaște că România o duce rău cu USR la guvernare: Românii nu o duc bine momentan/Mulți oameni simt că puterea lor de cumpărare a scăzut

Românii nu o duc bine cu USR la guvernare. Aceasta este una dintre concluziile la care a ajuns chiar președintele formațiunii politice, Dominic Fritz, în cadrul conferinței organizate cu ocazia aniversării a 9 ani de la înființarea partidului. 

USR împlinește, sâmbătă,  9 ani. Ocazie cu care, președintele formațiunii politice, Dominic Fritz, a organizat o conferință de presă, iar unul dintre subiectele abordate a fost și acela legat de cât de bine o duc românii. Concluzia sa nu a fost deloc încurajatoare, mai ales că USR este unul dintre partidele de la guvernare.

„Este evident românii și toți cetățenii acestei țări nu o duc bine momentan. Este o atmosferă de teamă ecopnomică. Mulți oameni simt în buzunarele lor că puterea lor de cumpărare a scăzut. Inflația deja se simte. Există o presiune reală a sistemului politic care trebuie să vină cu răspunsuri”, a declarat Dominic Fritz.

