Prima pagină » Actualitate » Momente de GROAZĂ într-un tren aflat în stația Rupea. Doi copii au fost răniți, după ce un geam a căzut peste ei / Reacția CFR

Momente de GROAZĂ într-un tren aflat în stația Rupea. Doi copii au fost răniți, după ce un geam a căzut peste ei / Reacția CFR

09 aug. 2025, 19:01, Actualitate
Momente de GROAZĂ într-un tren aflat în stația Rupea. Doi copii au fost răniți, după ce un geam a căzut peste ei / Reacția CFR

Momente de panică într-un tren aflat în stația Rupea. Întreaga scenă de groază a avut loc în trenul Mangalia-Cluj Napoca. Într-unul dintre vagoanele trenului, un geam a căzut peste doi copii, transportați de urgență la spital. Potrivit informațiilor apărute, ar fi vorba despre două fetițe se întorceau de la mare, împreună cu părinții.

Potrivit CFR Călători în circulația trenului IR 12942/1947 din data de 09.08.2024, pe relația Mangalia – Cluj Napoca, în stația Rupea s-a reclamat faptul că, la deschiderea unui geam din interiorul vagonului nr. 9, ar fi fost loviți doi copii aflați în imediata vecinătate.”

CFR Călători a dispus ca „personal propriu din Teiuș să se deplaseze la unitățile medicale de pe raza orașului Blaj pentru a acorda sprijin familiei, inclusiv în vederea deplasării ulterioare a acesteia la Cluj-Napoca.”

„Potrivit informațiilor obținute atât de la unitățile sanitare din orașul Blaj, cât și de la Postul de Poliție TF Blaj, nu a fost înregistrată nicio persoană care să se afle în îngrijirea instituțiilor medicale și nici nu a fost depusă vreo sesizare la postul de poliție”, a precizat CFR Călători.

FOTO – Caracter ilustrativ Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, umilită de o cântăreață: 'E o 😲'
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Cât costă să te distrezi la Untold 2025. Prețul apei i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Arheologii au găsit dovezi de viață după erupția din Pompeii
SPORT Transfer de la FCSB la CFR Cluj. „E noul nostru mijlocaș”
18:28
Transfer de la FCSB la CFR Cluj. „E noul nostru mijlocaș”
REACȚIE Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
18:27
Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
REACȚIE Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
17:58
Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
ACTUALITATE De ce au confiscat polițiștii de frontieră un Porsche de 90.000 de euro, în Portul Constanța. Ce au descoperit aceștia
17:26
De ce au confiscat polițiștii de frontieră un Porsche de 90.000 de euro, în Portul Constanța. Ce au descoperit aceștia
ACTUALITATE Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare
17:11
Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare
ANALIZĂ EXCLUSIV Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
17:06
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei