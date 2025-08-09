Momente de panică într-un tren aflat în stația Rupea. Întreaga scenă de groază a avut loc în trenul Mangalia-Cluj Napoca. Într-unul dintre vagoanele trenului, un geam a căzut peste doi copii, transportați de urgență la spital. Potrivit informațiilor apărute, ar fi vorba despre două fetițe se întorceau de la mare, împreună cu părinții.

Potrivit CFR Călători „în circulația trenului IR 12942/1947 din data de 09.08.2024, pe relația Mangalia – Cluj Napoca, în stația Rupea s-a reclamat faptul că, la deschiderea unui geam din interiorul vagonului nr. 9, ar fi fost loviți doi copii aflați în imediata vecinătate.”

CFR Călători a dispus ca „personal propriu din Teiuș să se deplaseze la unitățile medicale de pe raza orașului Blaj pentru a acorda sprijin familiei, inclusiv în vederea deplasării ulterioare a acesteia la Cluj-Napoca.”

„Potrivit informațiilor obținute atât de la unitățile sanitare din orașul Blaj, cât și de la Postul de Poliție TF Blaj, nu a fost înregistrată nicio persoană care să se afle în îngrijirea instituțiilor medicale și nici nu a fost depusă vreo sesizare la postul de poliție”, a precizat CFR Călători.

