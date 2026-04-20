Momente de panică într-un parc de distracții din Caraș Severin. Tineri blocați timp de 40 de minute într-un carusel 

14 tineri care se aflau într-un parc de distracții din Caraș Severin au rămas blocați timp de 40 de minute într-un carusel. Pompierii de la ISU Caraș Severin au interveni și i-au ajutat pe aceștia să coboare în siguranță, iar mai apoi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, informează Mediafax.

Tineri blocați într-un carusel, într-un parc de distracții din Caraș Severin

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Un carusel s-a blocat în timp ce mai multe persoane se aflau în el, acesta era amplasat în Parcul Dragalina din municipiul Caransebeș.

Mașinăria dispune de 18 locuri, dintre care 14 erau ocupate cu tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani. Panica s-a instalat în momentul în care unul dintre brațe a rămas blocat timp de 40 de minute, la o distanță de circa 4-5 metri de sol. Tinerii au rămas cu capul în jos, iar aparatul nu a mai răspuns la comenzi.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin i-au coborât pe tineri în siguranță.

Poliția a raportat că 10 dintre ei au fost preluați de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și transportați la spital, acolo au primit îngrijirile medicale necesare, însă nu au avut nevoie de spitalizare.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă și ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului Caraș-Severin au fost informați despre incident.

Administratorul societății, condus la poliție pentru cercetări

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Ilfov, administratorul societății, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări.

Potrivit IPJ Caraș-Severin, în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar caruselul a fost închis până la finalul cercetărilor.

