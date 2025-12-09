Nicuşor Dan se întâlneşte cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. La prânz, are şi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo

Luni și marți, președintele Nicușor Dan va fi la Paris, acolo unde va marca prima vizită oficială de la preluarea mandatului, potrivit Administrației Prezidențiale. Nicușor Dan a plecat în Franța după ce l-a primit, luni, pe președintele Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler.

Seara, președintele s-a întâlnit la Ambasada României de la Paris cu reprezentanții comunității românești.

În a doua zi a vizitei, marți, Nicușor Dan are programată o întîlnire cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Înainte de întrevederea cu președintele Franței, Nicușor Dan se va vedea şi cu primărița Parisului, Anne Hidalgo.

Programul vizitei preşdintelui Nicuşor Dan, de marţi, la Paris, are următoarea agendă:

09.30 Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef) (Ora României)

Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo (Ora României)

Inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris (Ora României)

Întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron – Palatul Élysée (Ora României)

Vizită la fabrica Thales – (Ora României)

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat în cadrul unei informale la partid, din noaptea alegerilor la Capitală, că îl va însoţi pe preşedinte în cadrul vizitei de la Paris.

