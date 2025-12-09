Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan se întâlneşte cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. La prânz, are şi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo

Nicuşor Dan se întâlneşte cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. La prânz, are şi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo

Luiza Dobrescu
09 dec. 2025, 08:50, Actualitate
Nicuşor Dan se întâlneşte cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. La prânz, are şi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo

Luni și marți, președintele Nicușor Dan va fi la Paris, acolo unde va marca prima vizită oficială de la preluarea mandatului, potrivit Administrației Prezidențiale. Nicușor Dan a plecat în Franța după ce l-a primit, luni, pe președintele Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler.

Seara, președintele s-a întâlnit la Ambasada României de la Paris cu reprezentanții comunității românești.

În a doua zi a vizitei, marți, Nicușor Dan are programată o întîlnire cu Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Înainte de întrevederea cu președintele Franței, Nicușor Dan se va vedea şi cu primărița Parisului, Anne Hidalgo.

Programul vizitei preşdintelui Nicuşor Dan, de marţi, la Paris, are următoarea agendă:

  • 09.30 Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef) (Ora României)
  • 12:30
    Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo (Ora României)
  • 13:30
    Inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris (Ora României)
  • 14:00
    Întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron – Palatul Élysée (Ora României)
  • 17:50
    Vizită la fabrica Thales – (Ora României)

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat în cadrul unei informale la partid, din noaptea alegerilor la Capitală, că îl va însoţi pe preşedinte în cadrul vizitei de la Paris.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară

Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța

Recomandarea video

Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câți oameni câștigă, de fapt, la jocurile de noroc online?
CONTROVERSĂ Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
10:54
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
EXTERNE Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
10:10
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
ULTIMA ORĂ La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”
10:04
La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”
ANALIZA de 10 1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
10:00
1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
LIVE UPDATE Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
09:59
Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban

Cele mai noi