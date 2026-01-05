Moneda veche din România care îți poate aduce o mică avere. Cât pot câștiga cei care o au prin casă și se decid să o vândă

Multă lume știe deja că unele monede vechi se pot vinde cu sume uriașe, fiind foarte căutate de către colecționari, deși chiar și unele piese mai noi pot fi foarte valoroase.

Colecționarii de monede sunt dispuși să scoată din buzunar bani mulți pentru achiziționarea unor piese rare. Dar este important să avem în vedere faptul că nu numai monedele vechi de mii de ani sunt valoroase, ci și cele mult mai noi, scrie Click.

Dar, dintre toate, o anumită monedă din România se vinde în mediul online cu o sumă incredibilă!

Este vorba despre o monedă cu valoarea de 3 bani, care datează din anul 1952 și conține inclusiv stema țării de la acea vreme. Ei bine, această monedă se vinde pe platforma OLX cu suma de 35.613 lei.

Dar, atunci când găsim o monedă veche prin casă și dorim să o comercializăm, este important să cerem părerea unui specialist, sfătuiește sursa citată.

În acest mod, vom cunoaște starea în care se află moneda, dar și suma reală la care ne putem aștepta, dacă reușim să o vindem.

De asemenea, este foarte important să nu încercăm să o curățăm, pentru că această operațiune le-ar putea afecta valoarea, iar o piesă care s-ar vinde cu o sumă uriașă în mod normal poate ajunge să nu mai valoreze decât doar câțiva lei.