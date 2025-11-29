Gheorghe Dincă, supranumit „monstrul din Caracal”, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru două omoruri, viol și sechestrare de persoane ar putea ieși din închisoare. Bărbatul, acum în vârstă de 72 de ani, susține că este bolnav și a cerut să îi fie întreruptă pedeapsa, după ce a executat șase ani de închisoare la Penitenciarul Craiova.

Potrivit Antena 3, la dispoziția judecătorilor, Dincă a fost dus la Institutul de Medicină Legală și la Spitalul de Urgență pentru analize medicale.

Procurorii au dispus efectuarea mai multor expertize, la solicitarea judecătorilor, în ceea ce îl privește pe Dincă, după ce acesta a făcut o cerere în instanță privind întreruperea executării pedepsei.

Astfel, Gheorghe Dincă a fost transportat, sub escorta poliției, la Institutul de Medicină Legală din Craiova, dar și la Spitalul Județean din același județ.

Medicii i-au făcut mai multe analize și investigații și ei trebuie să spună dacă problemele de sănătate de care suferă pot fi tratate în penitenciar.

În prezent, Gheorghe Dincă execută o pedeapsă de 30 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru sechestrarea, violarea și uciderea Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu.

Cazul Alexandrei Măceșanu a șocat toată țara. Copila de 15 ani a reușit să sune la 112 și să spună că a fost răpită și violată de un individ.

Nu a știut însă să spună unde este ținută, iar până când apelul ei a fost luat în serios de autorități și polițiștii au localizat casa în care era ținută, adolescenta a fost ucisă.

În timpul anchetei, autoritățile au descoperit că și Luiza Melencu a fost victima lui Gheorghe Dincă.

Deși a recunoscut crimele, la scurt timp după ce a fost arestat, Gheorghe Dincă a susținut ulterior că a făcut confesiunea după ce a fost bătut de polițiști.

El a spus că din toate faptele de care este acuzat singura faptă comisă a fost cea de viol, în cazul Alexandrei Măceșanu.