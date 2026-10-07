A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Ce reprezintă lucrarea satirică din Brăila și ce simbol poartă

Brăila are, de marți seară, un „Monument al Prostiei”, creat de caricaturistul Costel Pătrășcan. Lucrarea are forma semnului infinitului și transmite ideea că „prostia nu are limite”. Artistul spune că prostia trebuie privită și la noi, nu doar la ceilalți.

„Monumentul Prostiei” a fost dezvelit în fața spațiului „Caricatura pusă la zid”, vizavi de Muzeul Umorului din Brăila. Forma lucrării a fost ținută secretă până în momentul dezvelirii. Costel Pătrășcan a ales simbolul infinitului pentru a sugera că „prostia nu are limite” și că trebuie căutată inclusiv la noi.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi, până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie nu este o chestiune pe care să o vedem doar la alții, deși, de cele mai multe ori, o vedem la alții. Eu zic că este bine să ne uităm și în curtea noastră”, a subliniat Costel Pătrășcan.

De unde a pornit ideea?

Ideea „Monumentului Prostiei” a pornit de la înființarea Muzeului Umorului din Brăila și apariția, un an mai târziu, a unui al doilea muzeu cu aceeași tematică. Situația l-a făcut pe Costel Pătrășcan să se gândească mai întâi la un Muzeu al Prostiei și, ulterior, la un monument dedicat acesteia.

„Ideea a plecat undeva acum câțiva ani, când am făcut un Muzeu al Umorului. La un an de zile au făcut și autoritățile unul, ca să fie de râs. Acum avem două muzee ale umorului în Brăila. M-am gândit atunci că ar fi corect să fac un Muzeu al Prostiei, dar mi-a fost, să recunosc, teamă că și autoritățile vor face unul și mai mare. Apoi mi-am dat seama că prostia este un fenomen social important. Nu știu dacă am eu căderea să-mi dau cu părerea vizavi de prostie, dar având instrumentele: umorul, caricatura, satira, eu zic că sunt pașii care duc spre un oarecare adevăr. Și am îndrăznit să abordez și eu, în felul meu, și să reprezint acest Monument al Prostiei, care, după cum se vede, este un infinit. Prostia n-are limite, prostia este monumentală”, a spus Costel Pătrășcan.

Costel Pătrășcan spune că „Monumentul Prostiei” nu are o țintă politică și nu este dedicat unei persoane, unui partid sau unei instituții. Artistul consideră că prostia este prea răspândită pentru a fi atribuită cuiva anume. În opinia sa, cea mai gravă formă apare atunci când omul nu își conștientizează propriile limite.

„Cea mai periculoasă formă de prostie nu este că cineva consideră că este prost. Cea mai gravă formă a prostiei, după părerea mea, este că cineva care este prost are convingerea că el știe foarte multe”, a spus Costel Pătrășcan, arată Agerpres.

„Monumentul Prostiei” a fost construit pe roți, pentru a putea fi transportat și expus și în alte orașe. Costel Pătrășcan spune că rămâne de văzut dacă există interes pentru o astfel de inițiativă. Pentru realizarea lucrării, caricaturistul a ieșit din zona desenului și a transformat pentru prima dată o idee într-un obiect tridimensional, cu ajutorul unei firme de publicitate.

„A fost puțin complicat, fiindcă am ieșit din zona mea de confort, adică din atelierul meu, de la planșa mea, și a trebuit să fac un exponat 3D, care îți creează oarece probleme, dar am avut un parteneriat foarte bun cu o firmă de publicitate creativă. Nu e o temă ca oricare alta. Prostia e un lucru mare, e un lucru greu. Discuția despre prostie nu am început-o eu, se vorbește de sute de ani”, a povestit caricaturistul.

Costel Pătrășcan spune că a verificat dacă există în lume un monument dedicat prostiei și nu a găsit unul. Din acest motiv, consideră că lucrarea de la Brăila reprezintă o premieră. Caricaturistul subliniază că monumentul este o lucrare satirică și că discuțiile despre prostie există de sute de ani. După dezvelire, evenimentul a continuat la Palatul Lyra, cu un show de caricatură susținut de Pătrășcan.

Sursă foto: Facebook Costel Pătrășcan / Ecaterina Ignat