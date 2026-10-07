Prima pagină » Actualitate » A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Ce reprezintă lucrarea satirică din Brăila și ce simbol poartă

A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Ce reprezintă lucrarea satirică din Brăila și ce simbol poartă

A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Ce reprezintă lucrarea satirică din Brăila și ce simbol poartă
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Brăila are, de marți seară, un „Monument al Prostiei”, creat de caricaturistul Costel Pătrășcan. Lucrarea are forma semnului infinitului și transmite ideea că „prostia nu are limite”. Artistul spune că prostia trebuie privită și la noi, nu doar la ceilalți.

„Monumentul Prostiei” a fost dezvelit în fața spațiului „Caricatura pusă la zid”, vizavi de Muzeul Umorului din Brăila. Forma lucrării a fost ținută secretă până în momentul dezvelirii. Costel Pătrășcan a ales simbolul infinitului pentru a sugera că „prostia nu are limite” și că trebuie căutată inclusiv la noi.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Ce reprezintă lucrarea satirică din Brăila și ce simbol poartă

A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Foto: Facebook.

„Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi, până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie nu este o chestiune pe care să o vedem doar la alții, deși, de cele mai multe ori, o vedem la alții. Eu zic că este bine să ne uităm și în curtea noastră”, a subliniat Costel Pătrășcan.

De unde a pornit ideea?

Ideea „Monumentului Prostiei” a pornit de la înființarea Muzeului Umorului din Brăila și apariția, un an mai târziu, a unui al doilea muzeu cu aceeași tematică. Situația l-a făcut pe Costel Pătrășcan să se gândească mai întâi la un Muzeu al Prostiei și, ulterior, la un monument dedicat acesteia.

„Ideea a plecat undeva acum câțiva ani, când am făcut un Muzeu al Umorului. La un an de zile au făcut și autoritățile unul, ca să fie de râs. Acum avem două muzee ale umorului în Brăila. M-am gândit atunci că ar fi corect să fac un Muzeu al Prostiei, dar mi-a fost, să recunosc, teamă că și autoritățile vor face unul și mai mare. Apoi mi-am dat seama că prostia este un fenomen social important.

Nu știu dacă am eu căderea să-mi dau cu părerea vizavi de prostie, dar având instrumentele: umorul, caricatura, satira, eu zic că sunt pașii care duc spre un oarecare adevăr. Și am îndrăznit să abordez și eu, în felul meu, și să reprezint acest Monument al Prostiei, care, după cum se vede, este un infinit. Prostia n-are limite, prostia este monumentală”, a spus Costel Pătrășcan.

Costel Pătrășcan spune că „Monumentul Prostiei” nu are o țintă politică și nu este dedicat unei persoane, unui partid sau unei instituții. Artistul consideră că prostia este prea răspândită pentru a fi atribuită cuiva anume. În opinia sa, cea mai gravă formă apare atunci când omul nu își conștientizează propriile limite.

„Cea mai periculoasă formă de prostie nu este că cineva consideră că este prost. Cea mai gravă formă a prostiei, după părerea mea, este că cineva care este prost are convingerea că el știe foarte multe”, a spus Costel Pătrășcan, arată Agerpres.

A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Ce reprezintă lucrarea satirică din Brăila și ce simbol poartă

A fost inaugurat primul „Monument al Prostiei” din lume. Foto: Facebook.

„Monumentul Prostiei” a fost construit pe roți, pentru a putea fi transportat și expus și în alte orașe. Costel Pătrășcan spune că rămâne de văzut dacă există interes pentru o astfel de inițiativă. Pentru realizarea lucrării, caricaturistul a ieșit din zona desenului și a transformat pentru prima dată o idee într-un obiect tridimensional, cu ajutorul unei firme de publicitate.

„A fost puțin complicat, fiindcă am ieșit din zona mea de confort, adică din atelierul meu, de la planșa mea, și a trebuit să fac un exponat 3D, care îți creează oarece probleme, dar am avut un parteneriat foarte bun cu o firmă de publicitate creativă. Nu e o temă ca oricare alta. Prostia e un lucru mare, e un lucru greu. Discuția despre prostie nu am început-o eu, se vorbește de sute de ani”, a povestit caricaturistul.

Costel Pătrășcan spune că a verificat dacă există în lume un monument dedicat prostiei și nu a găsit unul. Din acest motiv, consideră că lucrarea de la Brăila reprezintă o premieră. Caricaturistul subliniază că monumentul este o lucrare satirică și că discuțiile despre prostie există de sute de ani. După dezvelire, evenimentul a continuat la Palatul Lyra, cu un show de caricatură susținut de Pătrășcan.

Sursă foto: Facebook Costel Pătrășcan / Ecaterina Ignat

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Nelson Mondialu susține că ar fi fost jefuit în propria locuință. Ar fi rămas fără aur în valoare de 100.000 de euro: „Cineva mi-a intrat în casă…”
09:53
Nelson Mondialu susține că ar fi fost jefuit în propria locuință. Ar fi rămas fără aur în valoare de 100.000 de euro: „Cineva mi-a intrat în casă…”
REACȚIE Marius Lulea, fostul număr 2 din AUR, critică folosirea lui Călin Georgescu în negocieri. Spune că riscă să pună presiune asupra sistemului judiciar
09:04
Marius Lulea, fostul număr 2 din AUR, critică folosirea lui Călin Georgescu în negocieri. Spune că riscă să pună presiune asupra sistemului judiciar
ENERGIE Grupul energetic de la Turceni, oprit accidental de 13 ori. Ce se întâmplă la termocentrală
08:29
Grupul energetic de la Turceni, oprit accidental de 13 ori. Ce se întâmplă la termocentrală
ULTIMA ORĂ Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
07:35
Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
NEWS ALERT Călin Georgescu și soția sa, a doua zi consecutivă la DIICOT. Ieri, cei doi au petrecut aproape 8 ore la percheziții informatice și audieri. Tot azi se judecă, la Tribunal, contestația față de sechestrul pus pe vila lor din Mogoșoaia
07:25
Călin Georgescu și soția sa, a doua zi consecutivă la DIICOT. Ieri, cei doi au petrecut aproape 8 ore la percheziții informatice și audieri. Tot azi se judecă, la Tribunal, contestația față de sechestrul pus pe vila lor din Mogoșoaia
ACTUALITATE 7 Octombrie, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Hamas lansează o incursiune sângeroasă în sudul Israelului
07:15
7 Octombrie, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Hamas lansează o incursiune sângeroasă în sudul Israelului
Mediafax
CCR decide în disputa de 4,8 miliarde de lei dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: restanțele salariale ale magistraților
Digi24
Ar putea ciuma din Rusia să fie „Cernobîlul” lui Putin? Cum se compară criza din Siberia cu reacția sovieticilor la dezastrul din 1986
Cancan.ro
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Ce „plăcere nevinovată” are știrista de la Observator? Teodora Tompea, despre locul unde îşi „încarcă bateriile”
Digi24
Bilanțul Armatei ucrainene după primele două luni cu un nou comandant. Cu ce cuvânt descriu subordonații strategia generalului Drapatîi
Cancan.ro
Trio-ul Marcel, Armina &Jaguarul, complot ireal la Insula iubirii. Dată afară din emisiune, soția lui Maluma i-a 'SPART' casa Jaguarului
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Ce rol de vampir a refuzat Sebastian Stan înainte de a gusta succesul Marvel
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
POLITICĂ Politico: Criza politică pune presiune pe Nicușor Dan. Simion cere declanșarea anticipatelor: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”
09:36
Politico: Criza politică pune presiune pe Nicușor Dan. Simion cere declanșarea anticipatelor: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”
EXCLUSIV Impozitele pe locuințe ar putea crește anul viitor de 4-5 ori. Avertismentul dat de un primar PNL în platoul Gândul
09:30
Impozitele pe locuințe ar putea crește anul viitor de 4-5 ori. Avertismentul dat de un primar PNL în platoul Gândul
VIDEO Ion Cristoiu: De ce tac liderii PSD la gravele abuzuri comise împotriva lui Călin Georgescu și a familiei acestuia?
09:04
Ion Cristoiu: De ce tac liderii PSD la gravele abuzuri comise împotriva lui Călin Georgescu și a familiei acestuia?
COMEMORARE Trei ani de doliu de la evenimentele din 7 octombrie. Israelul comemorează astăzi victimele masacrului comis de Hamas
09:00
Trei ani de doliu de la evenimentele din 7 octombrie. Israelul comemorează astăzi victimele masacrului comis de Hamas
ENERGIE Noua linie electrică care va lega România de Moldova va purta numele lui Trump. Americanii finanțează proiectul „Trump Liberty Line” cu 130 de milioane de dolari
08:57
Noua linie electrică care va lega România de Moldova va purta numele lui Trump. Americanii finanțează proiectul „Trump Liberty Line” cu 130 de milioane de dolari
ANALIZĂ JPMorgan: Semnal intern către clienți privind șansele lui Luca Niculescu: Probabilitate de 60% să treacă de Parlament / Nazare rămâne probabil și în noul guvern
08:49
JPMorgan: Semnal intern către clienți privind șansele lui Luca Niculescu: Probabilitate de 60% să treacă de Parlament / Nazare rămâne probabil și în noul guvern

Cele mai noi

Trimite acest link pe