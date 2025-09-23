Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este pregătit de orice situație care ar putea apărea intempestiv pe cerul patriei, materializată sub formă de dronă sau aparat militar de luptă rusesc. Acesta a declarat la Antena 3 CNN că România posedă și „early warnings” în dotarea militară.

Ionuț Moșteanu, botezat de internauți „Captain America versiunea de Dâmbovița” a mai spus că, în caz de intruziune externă, avioanele de luptă românești sunt pregătite 24 de ore din 24, înarmate și cu echipaje gata de decolare, stabilesc contact radio cu aeronava suspectă și o somează să se întoarcă.

„Dacă nu se întorc, există pașii militari și, ca ultimă instanță, doborârea lor”, a precizat Moșteanu.

Potrivit aceluiași oficial al Guvernului, țara noastră este informată permanent de partenerii NATO cu privire la zborurile din apropiere.

„Avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp”, a mai spus Moșteanu la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că au existat cazuri când avioane rusești au intrat pentru scurt timp în regiunea FIR deasupra Mării Negre, însă asta nu a reprezentat o amenințare directă.

Procedura standard, care se face numai cu aprobarea ministrului Apărării, prevede ca utilizarea forței să fie ultima opțiune a misiunii. În cazul dronelor, aprobarea modului de intervenție îi revine comandantului operațiunii.

„Dacă intră un avion militar rus și nu răspunde acelor pași, va fi doborât, dar până acum nu a fost cazul”, a mai adăugat spus ministrul, la Antena 3 CNN.

Joi, la Palatul Cotroceni, va avea loc o ședință CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan, de la ora 12.00. Pe agenda de lucru sunt teme referitoare la cadrul legal prin care să se aplice măsuri împotriva aeronavelor și dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian românesc.

