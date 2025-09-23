Articolul 4 al NATO, activat la cererea Estoniei după incursiunea avioanelor rusești. La ora 11:00, ora României, Consiliul se reunește la Bruxelles

Marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni – la cererea Estoniei – pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia. Ședința va avea loc la ora 11:00, ora României.

Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane militare ruseşti au intrat, vineri ilegal, în spaţiul aerian eston. Articolul 4 prevede consultări între membrii NATO în situația în care unul din ei se consideră ameninţat.

Articolul 4 – „Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”.

Avioanele de vânătoare ruseşti au survolat teritoriul Estoniei timp de 12 minute, notează Antena 3 CNN, ceea ce a provocat proteste ale NATO şi ale Uniunii Europene împotriva unei noi provocări din partea Moscovei.

Moscova a negat toate acuzațiile .

Polonia a semnalat Șică aproximativ 20 de drone ruseşti au intat ilegal în spa ţiul său aerian, în timpul unor atacuri asupra Ucrainei.

Avioane de vân ătoare poloneze şi olandeze din cadrul Alianţei au fost ridicate de la sol și au dobor ât o parte din drone.

Invocând același Articol 4, Varşovia a convocat consultări ale NATO.

Trei avioane militare ruse au pătruns în spa țiul aerian al Estoniei

Trei avioane militare ruse au pătruns în mod neautorizat, vineri, în spațiul aerian al Estoniei, în zona Mării Baltice.

Incidentul s-a produs deasupra Insulei Vaindloo, situată în Marea Baltică. Trei avioane de vânătoare de tip MIG-31 au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Estoniei și au rămas 12 minute. Nu aveau dispozitivele de identificare activate, iar piloții nu au comunicat cu turnul de control.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei anul acesta, ceea ce este total inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare, este brutală și fără precedent”, a declarat Margus Tsahkna, ministrul eston de Externe.

În ultimele săptămâni, drone militare ruse au pătruns neautorizat în Polonia și România, ceea ce a atras critici vehemente din partea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. NATO va intensifica măsurile de apărare antiaeriană pe flancul de est. (mai multe detalii AICI)

