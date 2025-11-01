Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu

Coincidență, sau, nu, vizita ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, în Republica Arabă Egipt are loc în perioada 1-2 noiembrie, exact în ziua când se inaugurează Marele Muzeu Egiptean.

Potrivit comunicatului transmis de MApN, va avea loc „semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.”

„Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și deschide noi oportunități de colaborare în instruire, educație militară, cercetare și logistică de apărare. Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo. Vizita contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Arabă Egipt în domeniul apărării”, se arată în comunicat.

Negocierile acestui tratat au început în 1996, între statul român și cel egiptean, însă au fost finalizate prin acceptarea formei finale a documentului de către ambele părți abia în septembrie 2024.

„Dinamica discuțiilor cu partenerul egiptean a fost una fluctuantă, acestea desfășurându-se preponderent prin corespondență și, în câteva situații, prin întâlniri directe. Cele mai importante discuții, dată fiind finalitatea lor, au fost purtate la Cairo, în 2015, la nivel de experți. Cu respectiva ocazie, a fost agreat de către partenerul extern ca documentul să fie încheiat la nivel guvernamental. Deși acest moment a reprezentat o evoluție importantă, partenerul egiptean a revenit succesiv asupra celor convenite în 2015, aducând, în special, modificări prevederilor legate de jurisdicția aplicabilă personalului. Pe parcursul negocierilor, partea română a solicitat, de asemenea, introducerea în text a unei prevederi specifice de încetare a valabilității Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniile tehnico-militar și economico-militar, semnat la București, la 16.04.1976. Ulterior unei perioade de relativă stagnare a negocierilor, cât și ca urmare a transformărilor politice prin care a trecut Republica Arabă Egipt, în decembrie 2022, partenerul egiptean a transmis un nou proiect al documentului internațional. De această dată, prin textul transmis, au fost acceptate propunerile avansate de partea română, inclusiv cele referitoare la jurisdicție”, reiese din textul Memorandumului.

Textul mai spune că abia „în luna septembrie 2024, în urma analizării ultimei variante transmise de partenerul egiptean, la nivelul structurilor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale, a fost comunicat partenerului extern faptul că textul poate fi considerat convenit la nivel de experți”.

Documentul mai face referire și la istoricul relațiilor româno-egiptene, precum și parteneriatele dintre NATO și UE cu Republica Arabă Egipt.

Cu alte cuvinte, Moșteanu va definitiva o acțiune perfectată de pe vremea când era președinte Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu era premier, Marian Neacșu era viceprim-ministru, Angel Tîlvăr era ministrul Apărării, Alina Gorghiu era ministrul Justiției și Luminița Odobescu, ministrul de Externe.

Și unde mai pui că vizita coincide și cu inaugurarea celui mai mare muzeu din lume, a cărui construcție și amenajare a costat 1 miliard de dolari. Autoritățile egiptene se așteaptă ca 30 de milioane de vizitatori să vină să-l vadă până în 2030.

Dr. AHMED GHONEIM, director general Grand Egyptian Museum a declarat că sunt așteptați, la eveniment, „regi şi regine, şefi de state, prinţi dar şi alţi invitaţi care să fie la deschiderea din 1 noiembrie”.

Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi expuse publicului vizitator.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

INAUGURARE grandioasă. Egiptul Antic pride viață la Cairo. Imagini cu cele mai spectaculoase artefacte din epoca faraonilor

Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume