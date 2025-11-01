Prima pagină » Actualitate » Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu

Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu

Luiza Dobrescu
01 nov. 2025, 10:52, Actualitate
Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu

Coincidență, sau, nu, vizita ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, în Republica Arabă Egipt are loc în perioada 1-2 noiembrie, exact în ziua când se inaugurează Marele Muzeu Egiptean. 

Potrivit comunicatului transmis de MApN, va avea loc „semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.”

„Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și deschide noi oportunități de colaborare în instruire, educație militară, cercetare și logistică de apărare.

Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.

Vizita contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Arabă Egipt în domeniul apărării”, se arată în comunicat.

Negocierile acestui tratat au început în 1996, între statul român și cel egiptean, însă au fost finalizate prin acceptarea formei finale a documentului de către ambele părți abia în septembrie 2024.

„Dinamica discuțiilor cu partenerul egiptean a fost una fluctuantă, acestea desfășurându-se preponderent prin corespondență și, în câteva situații, prin întâlniri directe. Cele mai importante discuții, dată fiind finalitatea lor, au fost purtate la Cairo, în 2015, la nivel de experți.

Cu respectiva ocazie, a fost agreat de către partenerul extern ca documentul să fie încheiat la nivel guvernamental. Deși acest moment a reprezentat o evoluție importantă, partenerul egiptean a revenit succesiv asupra celor convenite în 2015, aducând, în special, modificări prevederilor legate de jurisdicția aplicabilă personalului.

Pe parcursul negocierilor, partea română a solicitat, de asemenea, introducerea în text a unei prevederi specifice de încetare a valabilității Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniile tehnico-militar și economico-militar, semnat la București, la 16.04.1976.

Ulterior unei perioade de relativă stagnare a negocierilor, cât și ca urmare a transformărilor politice prin care a trecut Republica Arabă Egipt, în decembrie 2022, partenerul egiptean a transmis un nou proiect al documentului internațional. De această dată, prin textul transmis, au fost acceptate propunerile avansate de partea română, inclusiv cele referitoare la jurisdicție”, reiese din textul Memorandumului.

Textul mai spune că abia „în luna septembrie 2024, în urma analizării ultimei variante transmise de partenerul egiptean, la nivelul structurilor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale, a fost comunicat partenerului extern faptul că textul poate fi considerat convenit la nivel de experți”.

Documentul mai face referire și la istoricul relațiilor româno-egiptene, precum și parteneriatele dintre NATO și UE cu Republica Arabă Egipt.

Cu alte cuvinte, Moșteanu va definitiva o acțiune perfectată de pe vremea când era președinte Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu era premier, Marian Neacșu era viceprim-ministru, Angel Tîlvăr era ministrul Apărării, Alina Gorghiu era ministrul Justiției și Luminița Odobescu, ministrul de Externe.

Și unde mai pui că vizita coincide și cu inaugurarea celui mai mare muzeu din lume, a cărui construcție și amenajare  a costat 1 miliard de dolari. Autoritățile egiptene se așteaptă ca 30 de milioane de vizitatori să vină să-l vadă până în 2030.

Dr. AHMED GHONEIM, director general Grand Egyptian Museum a declarat că sunt așteptați, la eveniment, „regi şi regine, şefi de state, prinţi dar şi alţi invitaţi care să fie la deschiderea din 1 noiembrie”.

Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi expuse publicului vizitator.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

INAUGURARE grandioasă. Egiptul Antic pride viață la Cairo. Imagini cu cele mai spectaculoase artefacte din epoca faraonilor

Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume

Citește și

INEDIT Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
11:29
Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
ECONOMIE Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
11:16
Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
ACTUALITATE Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween
11:01
Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween
AFACERI Ioan, un fermier din Săcele, a dat lovitura în afaceri. Își vinde cartofii direct prin easybox
10:36
Ioan, un fermier din Săcele, a dat lovitura în afaceri. Își vinde cartofii direct prin easybox
accident Accident grav în Maramureș. Un bebeluș de 3 săptămâni a murit, după ce o căruță a fost spulberată de o mașină. Căruțașul era beat criță
10:11
Accident grav în Maramureș. Un bebeluș de 3 săptămâni a murit, după ce o căruță a fost spulberată de o mașină. Căruțașul era beat criță
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
De ce dinții nu sunt oase?
EXTERNE Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile
11:00
Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. Dumbrăvița, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 11.00
10:33
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. Dumbrăvița, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 11.00
VIDEO Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție
10:28
Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție
INEDIT Inaugurare grandioasă. Egiptul antic prinde viață la Cairo. Cel mai mare muzeu de arheologie al lumii se DESCHIDE astăzi
10:11
Inaugurare grandioasă. Egiptul antic prinde viață la Cairo. Cel mai mare muzeu de arheologie al lumii se DESCHIDE astăzi
ANALIZA de 10 Rețeta sigură pentru EȘEC. Țări membre NATO nu înțeleg riscurile din spațiul cibernetic. „Alianța rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, continuă să cedeze inițiativa adversarilor săi”
10:00
Rețeta sigură pentru EȘEC. Țări membre NATO nu înțeleg riscurile din spațiul cibernetic. „Alianța rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, continuă să cedeze inițiativa adversarilor săi”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune RUSEASCĂ, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”
10:00
Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune RUSEASCĂ, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”