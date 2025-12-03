Prima pagină » Știri politice » Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan: “România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”. Ponta, printre semnatari

Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan: "România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare". Ponta, printre semnatari

03 dec. 2025, 12:33
Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan: “România nu este de vânzare - Fără progresiști la guvernare”. Ponta, printre semnatari

Grupul parlamentar „Pace întâi România” a adunat numărul necesar de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția avea nevoie de 116 semnături, iar în total au fost strânse 119. Un semnal important îl reprezintă susținerea fostului premier Victor Ponta, care a confirmat pentru Gândul că a fost unul dintre semnatari. Textul urmează să poarte titlul „România Nu Este de Vânzare – Fără Progresiști la Guvernare”. Opoziția va depune vineri moțiunea de cenzură, a confirmat Ninel Peia, inițiatorul moțiunii, pentru Gândul. Moțiunea este gata, însă trebuie modificat puțin textul, spune Peia.

Temele moțiunii

Moțiunea critică creșterea taxelor, lipsa rezultatelor guvernării, măsurile privind CASS aplicat anumitor categorii și reducerea bugetului Educației. Cu toate acestea, aritmetica parlamentară rămâne nefavorabilă demiterii cabinetului Bolojan. Coaliția și reprezentanții minorităților naționale dispun, în continuare, de o majoritate confortabilă, iar declarațiile recente ale liderilor UDMR, inclusiv ale lui Kelemen Hunor, sugerează că nu există premise pentru o reconfigurare internă care să lase moțiunea să treacă.

Moțiunea de vineri ar urma să fie prezentată în termen de până la cinci zile de la depunere, iar dezbaterea și votul ar putea avea loc cel mai devreme la trei zile după prezentare, conform procedurilor parlamentare. Chiar dacă șansele de adoptare sunt minime, liderii AUR și ai grupului PACE – Întâi România mizează pe efectul politic al demersului.

Victor Ponta semnează și el „România Nu Este de Vânzare – Fără progresiști la guvernare”

Fostul premier, Victor Ponta, a confirmat pentru Gândul că și el a semnat această moțiune de cenzură. La scurt timp, a fost făcut și anunțul pe Facebook.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național.
Este o inițiativă pe care am gândit-o împreună, parlamentarii neafiliați, și prin care, în mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR! Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri”, scrie Ponta.

