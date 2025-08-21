Prima pagină » Actualitate » MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă

MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă

21 aug. 2025
MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat, joi, la zece ani de închisoare cu executare pe Vlad Pascu. Sentința este definitivă și a fost pronunțată la 2 ani și 2 zile de la accidentul de la 2 Mai, când – aflat sub influența drogurilor – Pascu a lovit cu mașina un grup de tineri, iar doi dintre ei au murit.

Judecătorii au respins cererea de schimbare a încadrării juridice, așa cum au cerut părinții victimelor, din ucidere din culpă în omor calificat, motiv că Vlad Pascu nu a acționat cu intenția de a ucide, scrie în motivarea sentinței pronunțată marți, consultată de HotNews.

Curtea de Apel a reținut mărturiile apropiaților lui Pascu, „care relevă încrederea inculpatului în propriile forțe privind conducerea autoturismului”.

Pe tot parcursul procesului, părinții victimelor accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, au cerut judecătorilor ca faptele acestuia să fie încadrate la infracțiunea de omor calificat, unde pedeapsa maximă este detențiunea pe viață, respectiv tentativă la omor.

În schimb, atât la Judecătoria Mangalia, cât și la Curtea de Apel Constanța, magistrații s-au opus solicitărilor venite din partea părinților victimelor, iar Vlad Pascu a fost inculpat pentru ucidere din culpă, unde pedeapsa maximă este de 10 ani, atunci când fapta este săvârșită de o persoană aflată sub influența alcoolului sau a drogurilor. .

Cum a motivat decizia Curtea de Apel

„Curtea reţine că existenţa sau nu a intenţiei de a ucide trebuie dovedită în concret. Fiind vorba de un proces psiho-volitiv ce se petrece în conştiinţa făptuitorului, forma de vinovăţie se poate dovedi numai prin examinarea manifestărilor exterioare ale inculpatului, care preced, însoţesc sau succed săvârşirea faptei, avându-se în vedere, în primul rând, împrejurările care caracterizează săvârşirea nemijlocită a faptei, sub aspectul naturii actelor de executare, modului de săvârşire, instrumentelor folosite, împrejurărilor de timp şi loc în care a fost comisă fapta, etc”, subliniază magistrații Curții de Apel Constanța în motivarea sentinței pronunțate joi, 21 august.

Judecătorii Curții de Apel Constanța explică, în hotărâre, mecanismul juridic al încadrării infracțiunii: sub aspectul formei de vinovăţie, infracţiunea de omor se caracterizează prin intenţie, care poate fi directă când făptuitorul urmăreşte, doreşte producerea morţii victimei, sau indirectă, când prevăzând posibilitatea producerii acestui rezultat, deşi nu-l doreşte, acceptă această eventualitate, adoptând o atitudine indiferentă ori superficială, de minimalizare a riscului producerii lui şi de asumare a acestui risc.

În cazul lui Vlad Pascu, magistrații nu au identificat nicio intenție de a ucide: nici directă, nici indirectă.

„Curtea constată că, în condiţiile probatoriului administrat, nu s-a putut demonstra că inculpatul Pascu Matei Vlad ar fi acţionat cu intenţia de a ucide, judecătorul fondului, în mod corect, raportat la starea de fapt reţinută, constatând că inculpatul se face vinovat exclusiv de infracţiunile de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă. Reanalizând întregul probatoriu, Curtea de Apel Constanța a ajuns la concluzia că „ne aflăm în cazul tipic al unui accident rutier”, care a avut drept rezultat decesul a două persoane, respectiv vătămarea corporală a altor trei, din culpa exclusivă a conducătorului auto.

„Prezentul eveniment/accident rutier a avut caracter, în sine, fortuit, imprevizibil, ci nu voit, astfel cum susțin apelantele părți civile. În acest sens, acțiunea inculpatului a fost asupra autoturismului, acesta acționând sistemul de accelerare a vitezei peste limita legală, cu consecința ieșirii de pe carosabil, pe acostament, prin încălcarea marcajului cu linie continuă, elemente factuale care circumscriu faptele, din punct de vedere obiectiv și subiectiv, infracțiunilor de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă”, au explicat magistrații în motivarea hotărârii.

Pentru a sublinia lipsa intenției indirecte, judecătorii au invocat declarațiile martorilor audiați, apropiații lui Vlad Pascu, care au invocat „încrederea inculpatului în propriile forțe privind conducerea autoturismului”.

„Acesta ne răspundea că este un șofer bun și nu avem de ce să ne facem griji, i-a rugat să se urce din nou în mașină și să aibă încredere în el, că va conduce mai prudent, iar ei au acceptat. Faptul că inculpatul, de-a lungul serii, s-a lăudat și a invitat mai multe persoane să se plimbe cu autoturismul său «foarte tare», dar și împrejurarea că acesta a fost oprit cu puțin timp înainte de alt echipaj de poliție, dar lăsat să plece – nu dovedesc că inculpatul a acceptat, în vreun moment, posibilitatea producerii unor rezultate dintre cele mai tragice”, au mai precizat magistrații.

Instanța de apel concluzionează că „versiunea promovată de apărătorii părților civile – încadrarea infracțiunii în omor n.r. – ar fi posibilă doar în situația în care autoturismul ar fi fost sau acceptat a fi fost folosit drept mijloc în scopul suprimării/vătămării vieții victimelor, caz care, în mod evident, nu este incident în cauză”.

Majorarea pedepsei, cerută atât de victimele care au supraviețuit, de familiile tinerilor decedați, precum și de procurori nu a fost acceptată de magistrații Curții de Apel Constanța, care a apreciat criticile privind pedeapsa de 10 ani ca fiind nefondate.

„Curtea apreciază că nu se impune ca inculpatului să îi fie aplicată o pedeapsă diferită de cea la care s-a oprit judecătorul fondului nici pentru această infracțiune, cât timp aceasta este oricum echivalentă cu mijlocul intervalului prevăzut de lege”, au conchis judecătorii Curții de Apel Constanța.

Un caz asemănător a primit o sentință diferită

Spre Comparație, o altă tragedie rutieră asemănătoare celei de la 2 Mai a fost investigată și soluționată complet altfel. Pe 17 iunie, 2022, o femeie din Iași care se urcase băută la volan, pe fondul vitezei excesive, a intrat cu mașina într-un grup de șapte muncitori ai companiei de salubritate din oraș.

Patru dintre ei au murit, iar alți 3 au fost răniți. După accident, femeia de 38 de ani a fugit de la locul faptei, așa cum a procedat, de altfel, și Vlad Pascu.

După soluționarea anchetei, procurorii au decis trimiterea ei în judecată pentru omor, tentativă la omor, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența alcoolului.

Atât judecătorii Tribunalului Iași, cât și cei de la Curtea de Apel Iași și-au însușit încadrarea juridică, deși pe parcursul procesului, avocații femeii au cerut încadrarea la ucidere din culpă, dând exemplu accidentului de la 2 Mai.

Pe 19 iunie 2025, Curtea de Apel Iași a decis definitiv condamnarea femeii la 24 de ani de închisoare, iar în motivarea deciziei, judecătorii ieșeni au subliniat intenția indirectă, arătând că femeia „a prevăzut rezultatul comportamentului său și l-a acceptat, chiar dacă nu l-a urmărit”, potrivit sursei citate.

