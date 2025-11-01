Prima pagină » Actualitate » Un bărbat a făcut atac de cord la o înmormântare, după ce a văzut că în sicriul rudei sale era un străin

01 nov. 2025, 14:13, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O familie din California a trait un adevărat coșmar în timpul unei ceremonii funerare, după ce a descoperit că în sicriul pregătit pentru persoana iubită se afla trupul unui străin. Însă șocul a fost atât de puternic încât unul dintre membri, mai precis, unchiul decedatului, a suferit un atac de cord chiar la fața locului, scrie Mirror.

Rudele se adunaseră la capela funerară Forest Lawn Covina Hills ca săși ia rămas-bun de la Joey Espinosa, dar mătușa acestuia, Laura Levario, a observat imediat faptul că trupul din interiorul sicriului nu se semăna deloc cu nepotul ei.

„Am observat imediat că persoana din sicriu nu era nepotul meu și nici sicriul nu era cel pe care îl aleseserăm”, a declarat Laura pentru postul KSLA.

Șocul descoperirii a fost însă devastator. Soțul Laurei a suferit pe loc un infract din cauza stresului extrem și a fost ținut în viață vreme de trei zile cu ajutorul aparatelor.

Familia susține că angajații capelei nu știau unde se află trupul lui Joey, iar rudele au fost plimbate timp de peste o oră între încăperi, acolo unde li s-au prezentat alte sicrie greșite, înainte ca personalul să-i conducă, în final, la corpul decedatului.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

„Nu știau unde este trupul nepotului meu. A fost cea mai îngrozitoare experiență din viața noastră”, a povestit femeia.

Reprezentanții capelei Forest Lawn au numit incidentul o eroareși, conform The Sun, au oferit familiei 200 de dolari ca scuze, o sumă infimă în comparație cu costul total al înmormântării, de aproape 20.000 de dolari.

În acest sens, familia Espinosa a anunțat va da în judecată compania funerară pentru neglijență și stres emoțional.

În loc să-și plângă ruda, ei au fost nevoiți caute trupul. Când plătești asemenea sume unui loc ca Forest Lawn, te aștepți ca lucrurile fie făcute corect”, a declarat avocatul familiei pentru CBS News.

