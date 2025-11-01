Tânăra din Indonezia care e virală pe TikTok promovând România. „Pentru iubire am venit aici”

Pita Said are 28 de ani și este din Indonezia. Ea laudă adesea România și este virală pe TikTok. În urmă cu patru ani, Pita a venit în România, „din dragoste” și s-a îndrăgostit iremediabil și de mâncarea, orașele și cultura noastră.

„Pentru iubire am venit aici. M-am îndrăgostit de iubitul meu şi el a fost curajul meu”, a spus Pita, potrivit Antena3.

În Indonezia, Pita era contabilă, dar spune că nu a visat niciodată la succesul pe care îl are în România, în online. I-a fost greu însă să învețe limba română și să se obișnuiască cu gustul mâncării noastre.

“Am învăţat română foarte greu în viaţa mea: pentru că are masculin, feminin, neutru. Da, a fost vai de…! Scuze, nu se spune aşa!”, spune aceasta.

Parcul ei preferat din Bucureşti este Herăstrău. De altfel, aşa a ajuns şi virală: cu un video care a avut peste şase milioane de vizualizări, în care spune, cu bucurie, „eu am agiuns la Herăstru”.

Pita este împreună cu iubitul ei de opt ani: patru ani, cei doi au avut o relaţie la distanţă, apoi s-a hotărât să se mute în România. Acum, tânăra și-a făcut şi numeroşi prieteni români aici.

Cu toate că îi place mai mult mâncarea asiatică, soacra ei a învăţat-o să gătească şi mâncare românească.

„Am făcut mămăligă, ciorbă, ciorbă de burtă, de miel, sarmale. Cu mama-soacră, pentru că n-am făcut singură. Şi tocăniţă. Şi friptură am făcut. Mâncarea mea românească preferată este ciorba de miel făcută de tati (socrul ei – n.r.). Dar acum mă străduiesc să învăţ să gătesc cât mai multe feluri pentru iubitul meu”, mai spune tânăra, potrivit sursei citate.

