Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025

30 oct. 2025, 21:07, Actualitate
Administrația Prezidențială anunță că vizitarea grădinilor și spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni va fi temporar oprită de la 1 noiembrie 2025.

„Având în vedere apropierea sezonului rece, vă informăm că, începând cu data de 1 noiembrie 2025, vizitarea spațiilor exterioare din cadrul Complexului va fi temporar suspendată”, transmite Administrația Prezidențială.

Evenimentul „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” va reveni în format complet începând cu luna aprilie 2026, după Paști, în funcție de condițiile meteorologice.

Pe durata sezonului rece, vizitatorii sunt în continuare bineveniți pentru tururile interioare, însă traseul de vizitare va suferi ajustări. Muzeul Național Cotroceni va anunța din timp toate detaliile legate de noul traseu.

Programul de vizitare rămâne neschimbat, inclusiv în zilele de weekend, respectiv între orele 09:00 și 17:00.

Accesul se face prin Punctul de Control – Pavilion acces vizitatori muzeu, situat pe Șoseaua Cotroceni.

