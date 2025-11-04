Motivul pentru care Amalia BELLANTONI și soțul ei și-au agresat fizic vecinii. Iată ce ascundea lângă bloc vedeta Antenei

Amalia și Domenico Bellantoni, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc, au fost duși încătușați la audieri, luni dimineață, după ce polițiștii au descins în blocul în care cei doi locuiesc. Printre altele, ei sunt acuzați de lovire sau alte violențe.

Între timp, apar noi detalii incendiare despre motivul scandalului, scrie CANCAN.RO.

De unde a pornit tot scandalul

Astfel, potrivit sursei citate, tensiunile dintre Amalia Bellantoni, vedetă în trustul „Antena”, și vecinii săi, un cuplu de persoane vârstnice, ar fi început în anul 2020. Din câte se pare, conflictul are legătură cu deschiderea restaurantului „Belli Siciliani”, pe care familia Bellantoni, Amalia și Domenico, îl deține la parterul blocului respectiv.

Vecinii lor s-au adresat instanțelor de judecată, solicitând închiderea parțială a terasei și restricții pentru accesul prin curtea comună. Punctual, scrie Cancan.ro, magistrații Judecătoriei Sectorului 2 au respins majoritatea cererilor reclamanților. Totuși, cuplul Bellantoni a fost obligat să plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată.

Cu toate, însă, că judecătorii au decis că restaurantul poate funcționa în continuare, chiar și parțial, vecinii au rămas tot nemulțumiți.

Iar acum, aceștia susțin că, de fapt, de-a lungul timpului au fost agresați atât verbal, cât și fizic de Amalia și Domenico Bellantoni.

Decizia instanței privind restaurantul „Belli Siciliani”

„Dispune incetarea activitatii restaurantului „Belli Siciliani” pe terasa amenajata in curtea comuna a imobilului situat in Bucuresti, …, sector 2. Respinge ca neintemeiata cererea de a se dispune incetarea activitatii bucatariei restaurantului Belli Siciliani, amplasata la subsolul imobilului situat in Bucuresti, sector 2.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei la a inchide accesul la restaurant prin curtea interioară a imobilului.

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului Bellantoni Domenico cu privire la cererea de a permite accesul reclamantilor la mansarda situata în corpul dreapta al condominiului din Bucuresti, sector 2.

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratei Bellantoni Amalia cu privire la cererea de a permite accesul reclamantilor la mansarda situata în corpul dreapta al condominiului din Bucuresti, sector 2.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratilor la a permite accesul reclamantilor la mansarda situata în corpul dreapta al condominiului din Bucuresti, sector 2.

Respingeri pe bandă rulantă

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului Bellantoni Domenico cu privire la cererea de a repara prejudiciul cauzat reclamantilor.

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratei Bellantoni Amalia cu privire la cererea de a repara prejudiciul cauzat reclamantilor.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la repararea prejudiciului cauzat reclamantilor. Obliga, in solidar, paratii Bellantoni Domenico si Bellantoni Amalia la plata catre reclamanti a sumei de 8.577 lei, reprezentand despagubiri pentru prejudiciul cauzat reclamantilor.

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului Bellantoni Domenico cu privire la cererea de a restabili alimentarea cu apa potabila.

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratei Bellantoni Amalia cu privire la cererea de a restabili alimentarea cu apa potabila.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratilor la a restabili alimentarea cu apa potabila. Obliga parata Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la demontarea panoului publicitar amplasat deasupra portii de la intrarea in curtea interioara comuna si a auto colantului publicitar fixat pe aceasta poarta.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a parata Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la demontarea firmei in consola montata pe fatada cladirii, la parter, sub apartamentul, proprietatea reclamantilor.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la inlaturarea bancomatului Euronet din curtea interioara comuna.

Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la demontarea banner-ului publicitar (tip meniu) fixat pe poarta de la intrarea in curtea comuna a imobilului.

„Obligă pârâta…”

Obliga parata Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru (40 lei), aferenta celor doua capete de cerere admise.

Obliga, in solidar, paratii Bellantoni Domenico si Bellantoni Amalia la plata catre reclamanti a cheltuielor de judecata constand in taxa judiciara de timbru (20 lei + 533,85 lei), pentru cererea de asigurare dovezi si capatul de cerere admis, in onorariu expert (1000 lei), achitat in dosarul nr. 3118/300/2020.

Obliga paratul Bellantoni Domenico la plata catre reclamanti a cheltuielor de judecata constand in taxa interpretare (460 lei).

Obliga paratii, in solidar, la plata catre reclamanti a cheltuielor de judecata constand onorariu de avocat (7.000 lei). Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratilor la plata diferentei din valoarea totala a cheltuielilor de judecata”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 2.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Un nou episod din conflictul Bellantoni – vecini s-a petrecut la 30 octombrie 2025. La acea dată, în jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, la data menționată, în jurul orei 19:50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.

Agresori celor doi s-a dovedit a fi nimeni alții decât Amalia Bellantoni și soțul ei.

