Motivul pentru care e bine să eviți pantalonii scurți și îmbrăcămintea de o anumită culoare, când zbori cu avionul. „În special, pe distanțe scurte”

Când pleci în vacanță, vrei să arăți bine la aeroport, dar – cu toate acestea – este indicat să eviți purtarea unei culori populare, dar mai ales pantaloni scurți. Așadar, când călătorești, sunt atât de multe lucruri la care trebuie să te gândești, dar un detaliu specific pe care trebuie adesea să-l iei în considerare este ce să porți atunci când călătorești cu avionul, deoarece unele haine ar trebui evitate. Există tot felul de motive pentru care trebuie să fii pretențios, când vine vorba de ținuta ta pentru aeroport și avion.

Deși poate părea nesemnificativ, culoarea pe care o porți este de fapt crucială, după cum a subliniat recent o pasageră experimentată, explicând motivul pentru care este atât de important să fii vigilent.

Lauren Tan și-a împărtășit experiența recentă pe TikTok pentru a le spune oamenilor ce trebuie să evite, potrivit express.co.uk.

În videoclip, Lauren șterge scaunul avionului de patru ori pentru a arăta cât de murdar este. Fiecare ștergere ajunge acoperită de pete negre, lăsând-o să se întrebe ce ar fi nevoie pentru a-i curăța complet.

Dacă porți alb, acest lucru este evident problematic, deoarece este foarte ușor să te murdărești. Pe lângă asta, dacă ai picioarele expuse, probabil că nici nu este atât de igienic.

Videoclipul a devenit rapid viral, iar oamenii s-au grăbit să comenteze…

„De aceea port doar pantaloni negri, în timpul zborului”;

„Centurile de siguranță… asigurați-vă că le curățați și pe ele. Sunt mai rele decât scaunele!”;

„Pantalonii scurți sunt doar pentru sport și acasă. Simplu”;

„Între sosire și plecare, nu au prea mult timp să curețe și să pregătească cabina, în special pentru zborurile low-cost și cele pe distanțe scurte”.

În general, oamenii ar trebui să evite să poarte alb în avion, din câteva motive. Culoarea poate acumula cu ușurință pete, murdărie și praf, care se găsesc frecvent în aeroporturi și în avioane.

Mediul limitat și înghesuit face ca petele de la mâncare, băuturi și bagaje din compartimentul de bagaje de deasupra să fie mai probabile. Acest lucru se vede mult mai clar pe culorile deschise și poate chiar să strice hainele permanent.

Chiar dacă tricourile albe sunt uneori recomandate pentru un aspect „curat”, călătorii sunt încurajați să opteze pentru nuanțe mai închise pentru a ascunde petele accidentale. Acest lucru vă va face să arătați mai curați la sosire.

De asemenea, pantalonii scurți ar trebui și ei evitați, deoarece acest lucru va ajuta la minimizarea riscului ca bacteriile de pe scaune să intre în contact cu pielea voastăr. Pantalonii lungi oferă o barieră igienică împotriva germenilor, protejează împotriva temperaturilor scăzute din cabină, ajută la prevenirea lipirii de scaunele din piele și oferă siguranță în situații de urgență.

Prin urmare, nu purtați alb sau pantaloni scurți, atunci când călătoriți cu avionul!

Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță

Cum a reușit o femeie să evite taxa de bagaj la avion, pentru a lua mai multe haine cu ea: „Este a doua oară când fac asta și știam că funcționează”

Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot