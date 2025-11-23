Motivul pentru care firmele turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou au fost amendate de Primăria Capitalei

Primăria Capitalei a transmis că asocierea de firme turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou, secțiunea Sud, la Piața Presei, a fost amendată din cauza noroiului adus de camioane din șantier pe stradă. Care a fost sancțiunea PMB.

„În urma verificărilor efectuate la șantierul aferent magistralei 6 de metrou din Piața Presei Libere, antreprenorul lucrărilor de construcții a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor HCGMB 122/2010! Totodată, i s-a dispus curățarea domeniului public aferent șantierului! Antreprenorul general a susținut ca va interveni cu o cisternă cu apă și perii pentru a spăla domeniul public și nu vor mai ieși autovehicule până la punerea în funcțiune a rampei de spălare!”, a transmis Primăria Capitalei.

Lucrările la Magistrala 6, executate de o asociere de trei firme turcești

Pe Secțiunea Sud, tronsonul 1 Mai – Tokyo, procentul total de realizare a structurii de rezistență, la 31 octombrie 2025, era de 52%, potrivit ultimei monitorizări realizate de Metrorex, notează Clubferoviar.

La interstația Gara Băneasa – Piața Montreal au fost excavați 3.300 metri cubi și au fost betonați 209 metri cubi. Procent de realizare structură de rezistență: 60%. La viitoarea stație de metrou Piața Montreal (acolo unde au fost problemele ce au atras amenda PMB), au fost excavați 15.500 metri cubi și s-au betonat 2.570 metri cubi. Procent de realizare structură de rezistență: 66%.

La viitoarea stație Expoziției s-au executat toți cei 222 piloți pentru Accesul A, 608 piloți plastici, s-au excavat cca 44.000 metri cubi și s-au betonat cca 7.900 metri cubi. Procent de realizare structură de rezistență: 68%.

Pe 8 martie 2022, Metrorex a semnat cu asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. – Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. contractul pentru săparea tunelurilor la prima secțiune, cea dintre actuala stație 1 Mai de pe Magistrala 4 și Tokyo (Băneasa Shopping City).