Motivul pentru care mulți români riscă să rămână fără PENSII, de la 1 octombrie 2025. Documentul care îi ajută să-și primească banii înapoi

Pensionarii români care locuiesc în străinătate sunt obligați să trimită de două ori pe an un document esențial la Casa de Pensii pentru a nu risca să rămână fără venituri.

Este vorba de certificatul de viață, care trebuie trimis în perioada 1 ianuarie-31 martie și în perioada 1 iulie-30 septembrie, potrivit Libertatea.ro.

În cazul în care pensia a fost deja suspendată, ea va fi virată din nou luna următoare, doar după ce a fost trimis respectivul document la Casa de Pensii.

„Până la 1 septembrie, anul trecut, noi trimiteam modelul certificatului de viață pensionarului, iar acesta îl completa și ni-l returna. Pe legislația actuală, se va duce în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, autoritatea certificând acest fapt, iar titularul dreptului de pensie are obligația de a ni-l transmite la datele arătate”, a precizat Stelian Stoica, director adjunct Casa de Pensii Mureș, conform Focus – Prima TV.

De asemenea, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) transmite următoarele informații pentru cetățenii aflați în străinătate:

„Potrivit noului cadru legal în domeniul pensiilor, în vigoare de la data de 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (nerezidenți), certificatul de viață se transmite semestrial, din proprie inițiativă, de beneficiarul nerezident aflat în plată, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, după cum urmează:

a) în perioada 1 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic;

b) în perioada 1 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare din cursul unui an calendaristic.

Certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt”, transmite CNPP.