Motivul pentru care un bărbat se simte vinovat după ce fetița sa a ajuns în comă la spital. Suferise complicații rare declanșate de un virus

14 dec. 2025, 16:05, Actualitate
Sursa FOTO: scumc.ro (ARHIVĂ)

Gary Dunion, un britanic în vârstă de 41 de ani, îi îndeamnă pe părinți să își vaccineze copiii împotriva gripei, după ce fiica sa a ajuns în comă la spital, cu suspiciune de leziuni cerebrale, în urma unei complicații rare declanșate de virus.

Bărbatul spune că acum se simte vinovat, deoarece ezitarea față de vaccinuri l-a împiedicat să-și imunizeze copiii împotriva gripei sezoniere, după ce micuța Sienna, în vârstă de 4 ani, a fost diagnosticată cu encefalită necrozantă acută (ANE), scrie Daily Mail.

„Ne-au spus că va fi un drum foarte lung și că, atunci când Sienna se va trezi, nu va mai fi Sienna pe care o știm noi. S-ar putea să mai poată merge, dar s-ar putea și să nu. Ar putea rămâne cu dizabilități permanente pentru tot restul vieții.Când vorbim cu medici și consultanți de rang înalt, ne spun: «Nu știm exact ce este sau cum se produce». A fost un drum extrem de greu. Încă alerga, se juca și era plină de haz până când a adormit marți după-amiază, iar când s-a trezit era complet schimbată. Este de neconceput”, a spus el.

După ce i-au pus o perfuzie, medicii au observat că degetele fetiței i se încleștau involuntar, motiv pentru care au decis să îi facă un CT (computer tomograf).

Investigația a arătat anomalii la nivelul creierului, iar când fetița a devenit complet nereceptivă, medicii au indus-o în comă și au transferat-o la un alt spital, pentru îngrijiri de specialitate.

Mai mult, 60% din intestinele ei erau afectate iremediabil și au fost nevoiți să le îndepărteze. Ulterior, a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale pentru a elimina aerul care se acumulase în abdomen.

Acum, tatăl ei se luptă cu vinovăția de a nu fi vaccinat-o…

„Nu i-am făcut vaccinul antigripal și cel mai important mesaj al meu pentru părinți este să-și vaccineze copiii împotriva gripei. Nu te protejează complet, dar noi nu i l-am făcut pentru că auzisem povești îngrozitoare. Există multă teamă în jurul vaccinului Covid, iar oamenii sunt reticenți în legătură cu ce le administrează copiilor lor, iar asta ne-a influențat și pe noi. Vinovăția pe care o simțim este uriașă: «Doamne, dacă am fi vaccinat-o…». Sunt atât de mulți părinți care nu o fac, pentru că nu știu ce să creadă sau dacă este cu adevărat necesar”, a spus bărbatul.

Tatăl vrea acum să îi avertizeze pe alți părinți și să crească nivelul de conștientizare asupra acestei afecțiuni. „Am o determinare uriașă. Ea a trecut prin iad, acum e rândul meu să lupt pentru ea”, spune el, adăugând: „Pentru mine, este vorba despre a vorbi despre ANE și ce înseamnă. Nimeni nu este complet ferit, chiar dacă este extrem de rară.”

În contextul în care cazurile de așa-numită „gripă mutantă” se răspândesc în Marea Britanie și alte țări europene, autoritățile sanitare îi îndeamnă pe cei eligibili pentru vaccinul gratuit oferit, inclusiv copiii, persoanele peste 65 de ani și cele cu anumite afecțiuni, să se vaccineze la medicul de familie sau la farmaciile locale.

FOTO – Caracter ilustrativ

Ce este encefalita necrozantă

Encefalita necrozantă apare atunci când sistemul imunitar al organismului reacționează exagerat la un virus comun, precum gripa.

În timp, creierul se umflă, iar celulele încep să moară, ceea ce poate duce la dizabilități pe viață sau chiar la deces.

Primele simptome includ congestie nazală, diaree, febră, tuse și vărsături, dar pe măsură ce boala avansează pot apărea și semne mai severe, precum leșinul, pierderea cunoștinței, dificultăți de mișcare sau coordonare și convulsii.

Această afecțiune provoacă inflamație extinsă și distrugerea țesuturilor în tot corpul, inclusiv la nivelul creierului, pe măsură ce toxinele și bacteriile distrug țesuturile.

Cele mai noi