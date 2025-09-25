Prima pagină » Actualitate » Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit

25 sept. 2025, 09:25, Actualitate
Cristian Botgros și Nicolae Botgros - Foto: Facebook

Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, este internat în stare gravă la spital. Tânărul ar fi consumat substanțe interzise și a fost diagnosticat cu o boală cumplită, fiind în comă, potrivit presei din Republica Moldova.

Cristian Botgros, nepotul renumitului dirijor și violonist Nicolae Botgros, trece prin clipe critice după ce ar fi intrat în supradoză în urma consumului de substanțe interzise.

Tânărul a fost diagnosticat cu ciroză pancreatică și se află în comă, medicii menținându-i sub strictă supraveghere. Familia nu a oferit până acum declarații oficiale cu privire la starea acestuia, preferând discreția în aceste momente dificile.

Medicii continuă să monitorizeze starea lui Cristian Botgros, însă prognosticul rămâne rezervat, următoarele zile fiind decisive pentru evoluția acestuia, potrivit Unimedia.

Nicolae Botgros, un nume emblematic al muzicii populare românești și basarabene, este dirijorul Orchestrei Naționale „Lăutarii” din Chișinău. Considerat unul dintre cei mai importanți promotori ai folclorului autentic, maestrul a colaborat de-a lungul carierei cu numeroși artiști de renume din România și Republica Moldova.

