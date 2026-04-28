Motorina a sărit de pragul de 9,3 lei / litru. Marile lanțuri de benzinării au înregistrat noi scumpiri

Au fost înregistrate noi scumpiri la pompă. Marți, 28 aprilie, motorina a sărit de pragul de 9 lei, dacă sâmbătă, 25 aprilie, șoferii încă mai puteau găsi combustibil diesel sub 9 lei, acum un litru a ajuns la un maxim de 9,37 lei/litrul.

Prețul motorinei a fost din nou majorat, un litru sare de 9 lei

La finalul săptămânii trecute, Petrom afișa un preț de 8,98 lei, marți prețul a urcat la 9,28 lei. Tot cu 30 de bani a crescut prețul motorinei și la OMV, care afișează un preț de 9,37 lei, la fel ca Rompetrol (+15 bani) și MOL (+18 bani).

Singurul distribuitor care a rămas sub pragul de 9,2 lei este Socar, aici un litru costă 9,19 lei.

Benzina a suferit și ea majorări

Rompetrol a înregistrat o majorare semnificativă și a urcat de la 8,68 lei sâmbătă, la 8,83 lei marți. MOL a scumpit, de asemenea, prețul cu 13 bani pe litru.

Lukoil a crescut prețul benzinei de la 8,62 lei (sâmbătă) la 8,70 lei (duminică), în timp ce MOL a urcat de la 8,69 lei la 8,82 lei.

Vineri, 17 aprilie, a mai fost atins pragul de 9,37 lei/litru de motorină, în majoritatea stațiilor, ulterior prețurile au început să scadă până la finalul săptămânii trecute, când vineri 24 aprilie și sâmbătă 25 aprilie, au crescut din nou.

Iată prețurile benzinei pentru astăzi:

  • Rompetrol: 8,83 de lei per litru de benzină;
  • Lukoil: 8,83 de lei per litru de benzină;
  • Socar: 8,79 de lei per litru de benzină;
  • MOL: 8,82 de lei per litru de benzină;
  • OMV: 8,83 de lei per litru de benzină.

Prețul motorinei azi, 28 aprilie 2026

  • Petrom: 9,28 de lei per litru;
  • OMV: 9,37 lei per litru;
  • Rompetrol: 9,28 de lei per litru;
  • Lukoil: 9,22 de lei per litru.

